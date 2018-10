Šťastie podľa Táne Pauhofovej: Toto ju napĺňa

„Urobiť krok späť a porozumieť najprv sám sebe, to je úplný základ. Znie to pritom tak banálne, ale je to pomerne náročná vec. Keď človek porozumie sebe samému a pochopí, čo vlastne chce a po čom túži, dokáže lepšie nasmerovať svoju energiu,“ vysvetlila v rozhovore.

„Často vieme presne povedať, čo nechceme, ale dosť ťažko sa nám formuluje, čo chceme. A keď preskočíme toto a hneď ideme pátrať po tom, čo chcú a po čom túžia tí druhí, môže dochádzať k nesmierne veľa dezinterpretáciám a nedorozumeniam. Takže prv porozumieť sebe a potom pozorovať a s ľahkosťou prijímať to, po čom túžia iní. A ja si myslím, že všetci túžime aj tak iba po jednom - byť šťastní. Akurát každý si pod tým šťastím predstavuje niečo iné a k šťastiu každého z nás vedú rôzne cesty,“ dodala 35-ročná Bratislavčanka.

Pre Pauhofovú je podľa vlastných slov šťastím predovšetkým prijatie toho, čo je. „Šťastie v prvom rade je, keď človek cíti vnútri v sebe nejakú harmóniu a vyrovnanosť. A potom sú to, samozrejme, aj konkrétne veci. Človeka nejakým spôsobom napĺňa láska, zmysluplnosť práce, ktorú robí alebo tvorba. Fascinujúce ale je, že ten okamih a ten pocit číreho šťastia často prichádza úplne bezdôvodne, napríklad keď človek zrazu vidí niečo pekné... Áno, šťastie môže vyvolať aj krása. A niekedy to ani nemusí byť nič výnimočne krásne, len že ste a nájdete v tom svojom bytí nejakú povznášajúcu, harmonickú vec, ktorá vás urobí šťastnými... Prosto prijatie,“ uviedla herečka, ktorá po nedávnej premiére filmu Po čom muži túžia Rudolfa Havlíka začína pod vedením režiséra úspešného seriálu Pustina (2016) Ivana Zachariáša v týchto dňoch nakrúcať novú špionážnu minisériu Bez vědomí pre HBO.