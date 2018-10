Pauhofová svojími slovami prekvapuje: Bola som vagabund!

„Ja som totiž vyrastala ako vagabund a vždy som bola viac chalanisko ako žena, takže pre mňa je byť tou ženou a objavovať v sebe ženskosť asi najväčší quest. A keď niekto povie, že ženskosť dokonca vyžarujem, to je pre mňa asi najväčšia poklona, akú môžem dostať, pretože síce som to v sebe odmalička prirodzene cítila, ale je to cesta a často sa ešte aj teraz pristihnem, že som ako čistý chalanisko,“ zasmiala sa herečka v rozhovore.

Sympatická Bratislavčanka, ktorá sa za posledné roky objavila vo viacerých kvalitných filmových projektoch domácich aj českých režisérov, bola podľa vlastných slov ešte na vysokej škole neustále obsadzovaná do chlapčenských postáv. „Tomu sa napokon ani dnes nebránim, mohlo by byť zaujímavé zahrať si napríklad takú podobne ladenú postavu, ako hrala Anička Polívková v Po čom muži túžia. Nehovorím, že presne takú istú, ale podobného razenia. To by ma bavilo,“ poznamenala Pauhofová.

Ako každá mladá žena si známa herečka, samozrejme, dáva záležať na úprave zovňajška. Či sa však niekomu páči alebo nepáči, príliš neskúma. „Ja si myslím, že každý, keď sa namaľuje a oblečie, pôsobí elegantne a pre niekoho skrátka som pekná a pre niekoho nie a ani nikdy nebudem. Takže tým, či sa niekomu páčim alebo nie, sa vskutku nezaoberám,“ uzavrela.