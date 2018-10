HOROR známej Češky v Turecku: S popálenou tvárou skončila na JIS-ke... Vysúdi milióny!

Do Turecka išli s cieľom oddýchnuť si a nabrať novú energiu. Zašli spolu do vychýrenej reštaurácie, ku ktorej neoddeliteľne patria ohňové šou. Tentokrát sa však plamene vymkli kontrole a doplatili na to štyria turisti, medzi nimi aj mladý český pár.

Najhorší deň v živote známej Češky: Dovolenka sa zmenila na hotové peklo!

Týnuš má popálenú najmä tvár. Skončila kvôli tomu na jednotke intenzívnej starostlivosti v Turecku. Okrem hrozných zdravotných následkov ju nehoda zrejme pripravila aj o prácu. Keďže sa živí najmä svojím výzorom, resp. tvárou, ktorú denne ukazuje svojim fanúšikom na Instagrame či vo videách, kým nebude v poriadku, príde o príjmy na život.

Ohňová šou sa vymkla kontrole, youtuberka Týnuš Třešničková s priateľom sedeli veľmi blízko zdroja. Zdroj: youtube.com ​

Prípadu sa chytila polícia a český konzul v Instanbule sa snaží zaistiť ich krajanom všetko potrebné. Obaja majú právnikov, ktorí spolupracujú s policajtmi. Ak pred súdom obstoja argumenty Třešničkovej právnika, mohla by vysúdiť aj milión. „Pokiaľ preukáže, že je jej zovňajšok dôležitý pre jej obživu, mohla by požadovať veľký obnos. Keby som ju zastupoval, pod milión by som nešiel. A mohlo by to byť aj viac. Úspešnosť nárokov však nemusí byť v Turecku taká, ako by bola v Česku,“ vyjadril sa pre blesk.cz právnik Jan Černý.

Ostáva tak otázkou času, či a koľko krásna youtuberka vysúdi od reštaurácie za ublíženie na zdraví a znemožnenie zárobku na živobytie. Tvár je pre Týnuš skutočne dôležitá, keďže gro jej práce sa sústredí na módu a kozmetiku. Dnes sa rozhodne, či krásna influencerka bude pokračovať v hospitalizácii, alebo bude môcť ísť domov.