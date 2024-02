Robo Mikla VYCHUDNUTÝ na kosť: Prehovoril o najhoršom období... POKUSY o samovraždu!

Robo Mikla (Zdroj: TV MARKÍZA)

Robo Mikla je známy zo speváckej súťaže SuperStar. V živote to nemal ľahké, jeho cesta bola ako na horskej dráhe. Raz hore a raz dolu. Najnovšie o svojom náročnom období prehovoril v podcaste Zuzany Vačkovej s názvom Zvedavá Zuza.

Spevák je abstinujúci alkoholik. Do úst nedal kvapku alkoholu už 11 rokov. V období, keď mu ešte holdoval, si často myslel, že mu zničí život. „Zažil som s alkoholom veci, ktoré nechcem už,“ priznal otvorene. „Chľast bol koniec. Alkohol bol niečo, čo som si myslel, že neprežijem. Že je koniec. Jedného času som si líhal na koľajnice opitý,“ pokračoval. O svojich pokusoch o samovraždu sa vždy dozvedel až na druhý deň.

„Tá koľaj, na ktorú som si líhal, bola odstavená a nikto mi to nepovedal, lebo vedeli, že by som si ľahol na inú,“ pokračoval v úprimnej spovedi. „Posledné tie štyri roky pitia boli také, že už som nechcel. Už som reval, už som bol zle z toho, že vlastne zas bude problém. Už to človek nevedel ovládať nijako,“ priznal s tým, že mu nevedeli pomôcť ani najbližší. Pomohla mu až zmena prostredia. V tom čase odišiel žiť do Ameriky, kde zmenil svoje nastavenie mysle. Našiel svojho démona a vedel ho už ovládať. To, ako aktuálne Robo vyzerá, nájdete v galérii vyššie.