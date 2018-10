Šmahelovi praskli nervy: BITKA s ožratým farmárom a vyhrážky zabitím!

Ostrý konflikt na Farme prerástol do fyzického ataku.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Fúha, tak toto tu nebolo už pekne dlho! I keď o emočné vypätie nie je núdza na žiadnej Farme, konflikt, ktorý prerástol do fyzického útoku, mali diváci možnosť vidieť na obrazovkách ešte v roku 2014. A teraz je to tu znova! Do Martina Šmahela (35) sa pustil na mol ožratý Juraj Solčanský (25)!