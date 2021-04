Slovenský spevák šokuje: Pokus o SAMOVRAŽDU!

ŽIAR NAD HRONOM - Chcel skoncovať zo životom! Duša umelcov je krehká a mnohí z nich musia počas života čeliť rôznym démonom. Svoje by o tom vedel hodiny a hodiny rozprávať aj búrlivák Robo Mikla (39), ktorý sa zviditeľnil ešte v úplne prvom ročníku obľúbenej speváckej šou SuperStar. Ten v najnovšom rozhovore prezradil, že so smrťou sa zahrával už v tínedžerskom veku.

Robo Mikla patrí medzi postavičky šoubiznisu, ktoré netreba hádam nikomu predstavovať. Svojho času pravidelne plnil stránky bulvárnych médií a pútal pozornosť rôznymi excesmi. Nikdy nemal problém otvorene hovoriť o svojich pádoch na dno a veciach, ktoré sú pre iných ľudí tabu. A niel čitatelia bulváru vedia, že slávny búrlivák si prešiel kade-čím.

A aj keby si niekto povedal, že verejnosť vie o Miklovi už všetko, opak je pravdou. V najnovšom rozhovore pre projekt s názvom Ver si, ktorý má na svedomí Humennčan menom Dominik Kopec, odkryl hrozivé tajomstvo z čias dospievania.

Takto aktuálne vyzerá známy slovenský búrlivák Robo Mikla. Zdroj: YouTube.com

„Mal som časy kedy...p*či, čo ti j*be? To sú aké súvislosti. Moja prvá samovražda bola o tom, že bolo na mňa strašne veľa informácií. Tak som v 16 rokoch zežral 90 bellasponov (pozn.red.liek, ktorý obsahuje látky so sedatívnym účinkom). Fakt som mal pocit, že ko*ot, v tomto chaose ja nechcem žiť. Ani sa mi to nechce riešiť. Toho je tak veľa, že sa zbláznim z toho. A prežil som to,” uviedol v spomínanom rozhovore Mikla.

„Postupom času som začal premýšľať nad tým, na čo mi dal pán Boh takúto papuľu, prečo sa ľudia za mnou obzerajú, otáčajú a ženské povedia, že som fešák a chlapi povedia, že tiež by ma dali, keby boli ženy a zamýšľaš sa nad tým všetkým,” dodal Robo. Ten prišiel na to, že si vždy musí nájsť niečo zmysluplné, čomu sa bude naplo venovať. „Keď žiješ v tejto dobe krivých zrkadiel a nemáš šancu sa dostať k tomu správnemu na prvý ťah, aj tak stále hľadaj cesty,“ hlása spevák, ktorý trávi veľa času premýšľaním.

S metlou ľudstva - alkoholom, ktorému Mikla roky holdoval, skoncoval pred 8 rokmi a stále úspešne abstinuje.

VIDEO: Robo Mikla bol hosťom v relácii s názvom Ver si.