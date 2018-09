MEGAštíhla Kucherenko na módnej šou: V kabelke mala zásoby jedla... Toto je ZÁVISLOSŤ!

BRATISLAVA – Bratislavské módne dni sú v plnom prúde. Hneď prvý deň módnej šou si nenechala ujsť ani modelka Silvia Kucherenko (36), ktorá je tŕňom v oku mnohých žien, a to najmä pre jej štíhlu postavu. O to šokujúcejšie je, že blondínka v kabelke bežne ukrýva zásoby jedla!

Niekto ju miluje, niekto ju nemôže ani cítiť. Silvia si z toho však zrejme ťažkú hlavu nerobí a venuje sa tomu, čo ju baví, aj keď tým z času na čas pobúri či rozhnevá verejnosť. Ako milovníčka módy nechýbala na Bratislavských módnych dňoch, kde sa predviedli hneď niekoľkí dizajnéri. Hoci sa rada pekne oblieka, ako sama tvrdí, móda pre ňu už nie je takou prioritou ako kedysi.

No so svojou postavou si môže na seba navliecť v podstate takmer čokoľvek a bude vyzerať skvele. Za výzorom chudučkej "špagety" však netreba hľadať žiadne zázraky. „Večer sa len neprejedať. Čiže kladka na chladničku a ženy, budete takéto,“ povedala Silvia na margo toho, čo robí pre svoj vzhľad. Do fitka nechodí, hoci sama tvrdí, že by mala kvôli spevneniu postavy.

VIDEO: Rozhovor so Silviou Kucherenko aj o jej sladkej závislosti

Práve pre jej postavu ako prútik je šokujúce, čo všetko zje, v čom sa neobmedzuje a čo je jej závislosťou. Na módnu šou sa vybrala poriadne vyzbrojená, aby nevyhladla. Ešte pred prehliadkou si urobila zastávku u kamarátky, bývalej missky Mirky Fabušovej, kam si v kabelke priniesla tyčinky a detské tvarohové dezerty.

Počas after párty vytiahla z tašky ešte aj čokoládu. Sama priznala, že ide o jej veľkú závislosť. „Ja sa bez čokolády nepohnem. Musím mať sladké. Ale moja neresť jediná je tvarohový dezert. Ten si dám aj o tretej v noci. Som nimi posadnutá. Aj tri, aj štyri denne si dám,“ prezradila na seba modelka, ktorej postavičku závidí nejedna dáma či slečna.

Na módnu šou prišla Silvia Kucherenko v sivom kostýme, ktorý zvýraznil jej štíhlu postavu. Zdroj: Jan Zemiar