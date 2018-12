Sexi Kucherenko v plavkách: Silvia, POZOR, lezie ti von bradavka!

Silvia sa netají tým, že je so svojou postavou spokojná. Minimálne to dáva najavo tak, že sa ňou rada pochváli na sociálnej sieti Instagram. Jej zábery z postele, v spodnej bielizni či zo sauny potešia najmä mužské oko. Za svoju figúru vďačí najmä genetike, keďže - ako nám raz sama povedala - cvičenie nie je práve to, čím by trávila celé hodiny.

Hoci sa nájdu na Slovensku aj v Čechách ľudia, ktorí Kucherenko nemôžu ani cítiť, má svojich skalných fanúšikov. A aj pre ich potešenie pridáva mnohokrát pikantné zábery zo svojho súkromia. Nedávno sa naladila na vianočnú nôtu a v bielej súprave sa nastajlovala k vianočnému stromčeku. A všetkým hejterom vytrela zrak: „Milujem reči typu slušné sa takto nefotia.“ Ako sama totiž tvrdí, čo malo ostať skryté, je skryté.

To však tak celkom neplatí o jednom z jej posledných záberov z dovolenky, kam si vyrazila s maminou a synom, ktorý nedávno oslávil narodeniny. Svoju štíhlu sexi postavičku vystavila na obdiv na zábere v strapcových plavkách. Dokonale nastajlovaná fotka v sebe ukrýva predsa len jeden detail, ktorý brunetke ušiel. Pravý prsník totiž nie je v plavkách tak „vprataný“, ako by mal byť. Jasne vidieť časť dvorca a Silvii takmer spod plaviek vykukla bradavka!

Pohľad na obnažené prsia Kucherenko v plnej kráse by zrejme potešili nejedného jej mužského fanúšika, no matka osemročného chlapca má na to jasný názor. Bezdôvodne sa vraj odhaľovať nepotrebuje. „Nehovorím, keby mi dobre, podotýkam dobre, zaplatili, nafotím. Musí sa mi to jasne oplatiť. Stále poviem, keď si to môže žena dovoliť, prečo nie,“ tvrdí Silvia. A tak sa musia muži zatiaľ uspokojiť len s fotkami zadočku či nechcene vykúkajúceho dvorca.

