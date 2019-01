Mama Silvie Kucherenko po plastike: Páni, veď vyzerajú ako sestry!

Nie je žiadnym tajomstvom, že modelka Silvia Kucherenko si rada dopraje luxus a pohodlie. A nielen sebe, ale aj svojej rodine. Pred Vianocami zobrala na exotickú dovolenku syna Alexa aj mamu Moniku. Tá už predtým vyzerala veľmi šik a mlado, no teraz omladla aspoň o 10 rokov.

Mama Silvie Kucherenko vyzerala skvele aj pred úpravou. Zdroj: Instagram S.K.

Monika Horváthová sa totiž zverila do rúk odborníkov. Niežeby to potrebovala, no zrejme si povedala, že chce vyzerať ešte viac k svetu a vek hrá proti nej. Nechala si upraviť horné očné viečka, o ktoré sa postaral naslovovzatý odborník. Rozdiel je viditeľný a Silviina mame tak pôsobí mladšie a pokojne by si nezainteresovaný človek povedal, že po boku Kucherenko vyzerá ako jej sestra.

„Mama si dala urobiť viečka a musím povedať, že pán doktor odviedol skvelú prácu. P. S.: Mama vyzerala aj predtým dobre, ale vďaka urobeným viečkam omladla o 10 rokov. Vek je len číslo a nebudeme sa hrať na krémiky, keď v istom veku to už tak nefunguje, že?" napísala k fotografii svojej krásnej mamy Silvia.

Monika Horváthová vyzerá skôr ako Silviina sestra, než ako mama. Zdroj: Instagram S.K.