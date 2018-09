Tragédia, ktorá otriasla česko-slovenským šoubiznisom: Smrť Třísku po páde z mosta... Takto to uzavreli policajti!

PRAHA - Dnes ubehol presne rok, čo sa na verejnosť dostala hrozivá správa o smrti legendárneho českého herca Jana Třísku (†80). Ten z nevyjasnených príčin spadol v Prahe z Karlovho mosta do Vltavy. Polícia preto prosila svedkov o akékoľvek snímky, ktoré by celú situáciu pomohli objasniť. Na verejnosť sa vtedy dostalo aj mrazivé video posledných minút umierajúcej legendy. Takto nakoniec tragédiu muži zákona uzavreli!

Ubehol presne rok odvtedy, čo česko-slovenským šoubiznisom otriasla hrozivá tragédia. Český herec Jan Tříska, ktorý sa pripravoval na natáčanie nového filmu, za zvláštnych okolností spadol z Karlovho mosta do rieky Vltava, kde bojoval o svoj život dlhé minúty.

Keďže okolnosti jeho pádu boli záhadou, polícia vtedy vyzvala všetkých svedkov, aby posielali zábery z inkriminovaného momentu, ktoré by mohli celú situáciu objasniť. Tak sa na verejnosť dostalo aj mrazivé video, ktoré zachytáva posledné minúty života umierajúcej legendy.

VIDEO: Nie je vhodné pre citlivé osoby a maloletých divákov!

Na záberoch vidno, že v čase, kedy sa Třískovo telo objavilo na hladine rieky, sa okolo plavili dve výletné lode. No a práve dvaja pasažieri z jednej z nich mu obetavo skočili na pomoc. Legendu po vytiahnutí z Vltavy zdravotníci uviedli do umelého spánku a v kritickom stave previezli do nemocnice na ARO. V noci však svoj boj o život definitívne prehral.

Ako lekári neskôr zistili, herec nezomrel v dôsledku utopenia, ale skonal pre mnohopočetné zranenia, ktoré mu zrejme spôsobil pád na hladinu, či úder o pilier mosta. Mal totiž zlomenú aj chrbticu. Prípad polícia uzavrela 2 mesiace po tragédii. „Vec bola v súlade s trestným poriadkom 9. novembra odložená, pretože v danej veci nešlo o trestný čin a vec nebolo možné vybaviť inak,“ uviedol hovorca polície Tomáš Hulan.

Nech je umelcovi zem ľahká!