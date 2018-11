Vyštvali ho z krajiny: Temná minulosť herca Třísku

Tříska bol prenasledovaný komunistickou tajnou službou a tá ho v sedemdesiatych rokoch minulého storočia doslova vyštvala z krajiny.

Herec bol totiž blízkym priateľom Václava Havla, preto sa stal pre ŠTB záujmovou osobou a snažili sa ho získať na spoluprácu. Používali na to však poriadne drsné praktiky. Zakázali napríklad Divadlo za bránou, v ktorom účinkoval a keď si následne dohodol angažmá v Národnom divadle, aj to komunistická strana zatrhla.

Zdroj: Lucernafilm - Alfa

Mysleli si že keď umelec zostane bez práce, nechá sa zlomiť na spoluprácu. To sa však poriadne prerátali. „Pamätám si na to. Vynadal som im. Proste som ich poslal do hája. Hrubý som na nich mohol byť, to áno. Pretože ma srali. Zrazu zdvorilosti došli a chcel som ich poslať do prdele,“ povedal v minulosti Tříska. Tým si však pod sebou definitívne podpílil konár.

Ohrdnutý agent totiž dospel k záveru že k ďalšej schôdzke už nedôjde a že herec „neznáša konšpiráciu.“ Následne vydal hlásenie: „Jan Tříska pôsobí dojmom psychopata, alibistu a naviac sú na ňom viditeľné známky zbabelosti, nemožno s ním preto počítať ako s typom pre verbovku (schôdzka, na ktorej dôjde k získaniu osoby na tajnú spoluprácu s ŠTB, pozn. red.).“ A celé to uzavrel odporúčaním „pripraviť opatrenie k jeho kompromitácii sledujúcej znemožnenie ďalšej činnosti v kultúrnej oblasti.“

Zdroj: Bioscop

Po tom všetkom Třísku vyhodili aj z Mestských divadiel pražských. Zlom však nastal v roku 1977, kedy sa mu podarilo vycestovať na Cyprus, kde požiadal o politický azyl. Následne sa rodina usadila v Kanade. „Mám už po krk pomerov, kde som sledovaný a musím sa báť podať ruku svojmu priateľovi,“ priznal v jednom z listov dôvody opustenia ČSSR známy herec, ktorého tajná služba neprestala sledovať ani po jeho odchode za veľkú mláku.

Dnes by sa herec Jan Tříska dožil 82 rokov.

Viac informácií o jeho tragickej smrti nájdete TU»