Rok a pol po tragickom páde Jana Třísku (†80) z mosta: 3,5 milióna za jeho smrť!

Ubehol už takmer rok a štyri mesiace od tragédie, ktorá otriasla česko-slovenským šoubiznisom. Český herec Jan Tříska, ktorý sa pripravoval na natáčanie nového filmu Na střeše, za zvláštnych okolností spadol z Karlovho mosta do rieky Vltava, kde o život bojoval dlhé dve minúty.

Na pomoc mu obetavo skočili dvaja pasažieri z výletnej lode, ktorá sa v tom čase plavila okolo. Legendu po vytiahnutí z rieky zdravotníci uviedli do umelého spánku a v kritickom stave previezli do nemocnice na ARO. V deň, kedy mala padnúť prvá klapka nového filmu, však umelec zomrel.

Policajti dlho vyšetrovali, čo sa na Karlovom moste v osudný moment vlastne stalo. Dokonca vyzvali všetkých svedkov, aby posielali zábery z inkriminovaného momentu, ktoré by celú situáciu mohli objasniť. Tak sa na verejnosť dostalo aj mrazivé video, ktoré zachytáva posledné minúty života umierajúcej legendy.

VIDEO: Nie je vhodné pre citlivé osoby a maloletých divákov!

Lekári neskôr zistili, že herec nezomrel v dôsledku utopenia, ale skonal na mnohopočetné zranenia, ktoré mu zrejme spôsobil pád na hladinu, či úder o pilier mosta. Polícia prípad uzavrela 2 mesiace po tragédii. „Vec bola v súlade s trestným poriadkom 9. novembra odložená, pretože v danej veci nešlo o trestný čin a vec nebolo možné vybaviť inak,“ uviedol hovorca polície Tomáš Hulan.

A dnes český portál ahaonline.cz prišiel s informáciou, že za tragickú smrť Třísku poisťovňa vyplatila viac ako tri a pol milióna českých korún. Peniaze mala dostať produkčná spoločnosť, ktorá vyrábala film, v ktorom mal Tříska stvárniť hlavnú úlohu. „Potvrdzujem, že škoda, ktorú uplatnila produkcia snímky Na střeše, bola uznaná v plnej výške a bola vyplatená,“ povedal denníku Aha! Tomáš Pak z firmy, ktorá snímku poisťovala.

„V Česku nie je zvykom poisťovať herca. Pri snímke Na střeše sa to ale veľmi vyplatilo. Bez toho by film vznikol len ťažko,“ pokračoval Pak s tým, že čiastka za Třísku bola vraj vôbec najvyššia, akú kedy poisťovňa vyplatila českej produkcii. Herec, ktorý mal v novinke stvárniť hlavnú úlohu, bol vraj poistený na úraz a vzhľadom na jeho vek aj na smrť.

„Keby sa však v závere policajného protokolu písalo, že išlo o samovraždu alebo o nezodpovedné správanie a tým pádom o porušenie zmluvy, bol by s plnením poistného problém,“ dodal Pak. No ak by aj v takomto prípade bolo poistné vyplatené, pravdepodobne by bolo v plnej výške vymáhané od Třískovej rodiny, teda od vdovy Karly Chamidovej.