Jozef Vajda obvinil legendárnu herečku: Udrela ma, spravila mi modrinu!

Známy herec sa zdôveril portálu www.preventivne.sk, čo mu napadlo ako prvé. Bola za tým Zdenka! Ako mu mohla spôsobiť herecká diva zranenie na jeho silnej mužskej hrudi?

Lamač ženských sŕdc herec Jozef Vajda je už roky vo výbornej forme. Aj tak ho však dokáže jeho dobre stavané telo prekvapiť. A to aj v intímnej chvíli. „Raz po predstavení Hamleta som prišiel domov a pri sprchovaní som si našiel obrovskú modrinu na prsiach,“ priznal pre portál www.preventivne.sk, ktorý prináša Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čo sa mohlo stať?

„Hneď druhý deň som vyčítal Zdenke Studenkovej, s ktorou som predstavenie hral, že ma udrela a teraz ma to bolí.“ Ako zareagovala? Jeho herecká kolegyňa nestratila duchaprítomnosť a pekne mu to natrela. Vajda ju svojím obvinením totiž akurát tak pobavil. „Tá sa začala smiať a pripomenula mi, že pri modlitbe sa kajám s takou silou, že sám som si „vybúchal“ modrinu!“ objasnil s úsmevom svoju zábudlivosť. Vcítený do postavy si to vôbec nevšimol.

Zdroj: Collavino

„Ťažké predstavenie by som pokojne prirovnal s behom na 20 kilometrov,“ vraví Vajda. Herci v SND podľa neho počas predstavenia neraz padali na zem, polámali si ruky a dorezali sa na skle. Ktoré to bolo a prečo sa to dialo prezradil známy herec portálu www.preventivne.sk, a priznal aj to, že niektoré hry ho vyčerpávajú nielen fyzicky, ale aj psychicky. „To si neuvedomuje nikto, pokiaľ to nezažil.“

Šesťdesiattriročný Jozef Vajda je urastený fešák. Ako sa udržuje vo forme? Na získanie balansu medzi náročnou prácou a spokojným životom si rád dopraje. „Mám rád život a pôžitky,“ vraví presvedčivo. Je herec s minulosťou seladóna stelesnením bohéma alebo si už odpustil večierky s cigaretkou a vínom? „Nikdy v živote som nebol chorý,“ tvrdí Vajda. Ako to dokázal? Prečítajte si na http://www.preventivne.sk/rozhovor/jozef-vajda-nepotrebujem-vitazit.html