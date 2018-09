Feldeková opäť na obrazovkách: Zákerná rakovina zmenila jej výzor, ale... Vyzerá úžasne!

BRATISLAVA - Pred tromi mesiacmi sa na verejnosť dostala nepríjemná správa o zdravotnom stave obľúbenej televíznej glosátorky Oľgy Feldekovej (75). Vždy usmiatej plavovláske z jojkárskej relácie Sedem s.r.o. totiž lekári diagnostikovali zákernú rakovinu. Včera sa známa Slovenka po najťažších mesiacoch života objavila opäť na televíznych obrazovkách. Sršala vtipom a... Aj so zmeneným imidžom jej to veľmi pristalo!

Oľga Feldeková je obľúbenou súčasťou jojkárskej relácie Sedem, s.r.o. Včera sa relácia po letnej prestávke opäť vrátila na televízne obrazovky... A hoci manželka spisovateľa Ľubomíra Feldeka prežíva aktuálne veľmi náročné obdobie, v kresle glosátorov nemohla chýbať. A doslova sršala vtipom.

Zaspomínala si na vtipnú príhodu z leta, kedy sa jej takmer podarilo „upáliť“ neznámeho aziata. Manžel jej totiž kvôli zdravotným problémom zakázal fajčiť. No keď našla v kabelke cigaretu, neodolala. Pri otvorenom okne si zapálila. „Celé leto som sedela doma medzi štyrmi stenami, horúco bolo, okná som mala otvorené dokorán a pozerala som sa na ulicu. Po našej ulici chodia turisti a je tam taká historická kaviarnička a presne pod našimi oknami je socha Márie Terézie v životnej veľkosti. Turisti sa tam zastavujú a fotia,“ začala svoje rozprávanie Olinka.

Oľga Feldeková v relácii Sedem, s.r.o. vyzerala naozaj úžasne. Zdroj: TV JOJ

„Bola som sama doma, upratovala som si v kabelke a našla som tam novú, krásnu cigaretu. A ja mám prísny zákaz fajčiť. Môj muž mi povedal, že keď ma uvidí s cigaretou, tak mi ruky, nohy doláme. No ale to sa nedalo odolať, nebol doma, tak som sa vyklonila z okna, zapálila som si a práve vtedy Máriu Teréziu fotili Japonci,“ pokračovala Feldeková. „Tak som si slastne tri šľuky vyfúkla, v tom zaštrngotal kľúč vo dverách, manžel sa vracal a ja som sa tak strašne zľakla, že sa mi roztriasli ruky a tá cigareta mi vypadla rovno do klobúka tomu Japoncovi,“ prezradila svoju neúmyselnú sabotáž glosátorka.

„Možno sa mi to len zdalo v tom strese, ale keď odchádzali, tak z jedného klobúka som videla taký tenký dym stúpať k nebu. A potom som sa dozvedela, že sa to stalo presne v deň, keď bola na Hirošimu hodená atómová bomba,“ dodala Feldeková a kolega Milan Kňažko ju po tomto nazval teroristkou.

Známa Slovenka sa navyše v relácii objavila s iným imidžom. Zákerná rakovina prsníka, ktorú jej diagnostikovali v júni, ju totiž pripravila o korunu krásy, preto teraz nosí parochňu. Treba však povedať, že napriek tomu vyzerala naozaj úžasne.

V júni sa na verejnosť dostala správa o tom, že Oľge Feldekovej bola diagnostikovaná rakovina pŕs. Glosátorka preto musela podstúpiť operáciu a nepríjemné chemoterapie.