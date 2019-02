FOTO Feldeková po liečbe rakoviny prišla o vlasy: Prvýkrát zložila parochňu!

Oľga sa potom na nejaký čas vytratila z obrazoviek. Za pultík spomínanej šou zasadla až koncom októbra. Okrem toho, že pri liečbe choroby pochudla, prišla aj o svoje vlasy. A keďže takáto situácia vôbec nie je príjemná ani pre bežného človeka, nie ešte verejne známeho, Feldeková nosila parochňu.

Tú sa však najnovšie rozhodla zhodiť. Glosátorka nabrala odvahu a vo včerajšej epizóde Sedem sa pred kamerami ukázala prvýkrát bez nej so svojimi krátkymi vlasmi. Vyzerá to tak, že Oľga sa už naplno zotavuje a vracia do života po boji so zákernou chorobou, na ktorú by už najradšej zabudla. Snáď sa jej to podarí a naďalej sa bude teším dobrému zdraviu ako kedysi.

Oľga Feldeková sa pred kamerou prvýkrát ukázala bez parochne. Zdroj: TV JOJ

A ako to vyzeralo na nakrúcaní? „Medzi stálymi členmi nechýbala ani Oľga Feldeková, ktorá sa ukázala v novom mladíckom štýle. Svoje vlasy už neskrývala pod parochňu a ukázala krátky šik účes. Oľga sršala humorom. Všetci glosátori boli radi, že sa vidia po odmlke a počas nakrúcania panovala dobrá nálada,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia relácie.