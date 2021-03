Známa Slovenka mala celý život len jedného chlapa: Ich LÁSKA nemá v našom šoubiznise konkurenciu!

Oľga Feldeková, rodená Lukáčiová, sa narodila 28. marca 1943 v Martine. Hádam každý ju však vníma ako hrdú obyvateľku Oravy. Vyrastala v Tvrdošíne a školu navštevovala v Trstenej. Neskôr smerovali jej kroky Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde študovala žurnalistiku.

Známa plavovláska pôsobila ako redaktorka Nového slova mladých. Pracovala aj ako scenáristka a dramaturgička. Próza ju očarila už počas vysokoškolského štúdia a na konte má viacero kníh pre deti i dospelých. Venovala sa tiež prekladaniu z poľštiny. Slováci si ju spájajú s obľúbenou reláciou Sedem, ktorej je neodmysliteľnou súčasťou.

Oľga Feldeková a jej parťáci z relácie Sedem. Zdroj: TV JOJ

V spomínanej relácii Oľga neváha hovoriť o aj o spomienkach z detstva. Ako v jednom z rozhovorov priznala, vychovávala ich mama. Jej otec pracoval a žil v Bratislave a rodinu navštevoval raz do mesiaca. „Prišiel v sobotu v noci, keď som už s bratom spala a v nedeľu poobede už odchádzal. Keď sa náhodou stalo, že ho cestovaniu prestalo baviť a chcel si urobiť väčšiu pauzu, tak vyvolal hádku. Zvada bola pravidelne tá istá - mali sme nedeľný obed, otec jedol hovädziu polievku a povedal - „moja mamička varila mäkšiu mrkvu". To bola kvapka, na ktorú zo začiatku mama nereagovala, ale keď sa to opakovalo, chytila vidličku a hodila ju do kredenca. Nie do neho. To bol signál, že si otec zbalil kufor, vlak mu odchádzal o druhej, odišiel a štvrť roka ho nebolo. Mama potom prostredníctvom známych apelovala, aby sa nám ocinko vrátil. Tak potom zase prišiel. Takto prežili celý život,” zaspomínala si v rozhovore pre sme.sk Feldeková. Ako tiež dodala, jej mama bola presvedčená, že viac harmonickejšie manželstvo ako to ich neexistuje. „Keď som sa vydávala, povedala mi, Olinka, keď doštuduješ, príď na Oravu, Ľubko nech pracuje v Bratislave a budete mať také pekné manželstvo, aké sme mali my,” dodala.

Oľga ale svoju mamu neposlúchla. Práve naopak Po boku svojho muža stojí dodnes. Dvojica sa sponzala krátko pred jej 17 narodeninami. „Vezmem si ťa za ženu. Budeme mať v byte stolík, na ktorom budeš stáť. Nič nebudeš musieť robiť a ja sa na teba budem pozerať,” to boli slová, ktorými si chcel Feldek mladú dievčinu získať. Ako po rokoch priznáva, na ten stolík čaká dodnes. Jej manžel ju však celé roky zahŕňal obdivom a rovnako tak i ona jeho. Práve pochvaly sú podľa nej jedým z receptov na šťastné manželstvo.

Oľga Feldeková ako nevesta. Zdroj: archív OF

Feldekovci majú spolu päť detí. Olinka so smiechom hovorí, že to bola manželova záruka, aby mu nezahla. Prominentni manželia museli spolu čeliť viacerým skúškam. Ich dcéra Katka bola poriadny kvietok a už v období dospievania im dala zabrať. Dosť sa o ňu strachovali aj v čase, keď bola na dne a uvažovala nad samovraždou.

Katka Feldeková sa venuje spevu. Zdroj: Jan Zemiar

Náročným obdobím v živote glosátorky bolo i to, keď jej v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prsníka. Oľga sa so zákernou chorobou statočne popasovala. V čase, keď v súkromí zvádzala tento ťažký boj, sa aj naďalej objavovala pred kamerami a rozdávala divákom radosť.