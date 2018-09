Nová frajerka slovenského herca: Po Partlovej má túto blondínku... Pozrite!

Koncom minulého týždňa sa konala premiéra nového Ďurovčíkovho muzikálu Rasputin. Patrik Vyskočil v ňom hrá hlavnú postavu, a tak nemohol chýbať ani na afterpárty po úspešnom predstavení. Do spoločnosti prišiel po boku záhadnej plavovlásky, ktorú fešák po celý čas nežne držal za ruku.

Zaujímalo nás preto, či je to Patrikova nová priateľka. „Neviem, čo mám k tomu povedať, je to zatiaľ čerstvé, ale áno, je zo súboru, stretli sme sa pri tomto skúšaní a... Je to čerstvé, zatiaľ to klape,“ prezradil pre Topky.sk zamilovaný Vyskočil, no viac o svojej novej priateľke prezradiť nechcel.

Nám sa však podarilo zistiť, že jeho láskou je 21-ročná tanečnica Radka, ktorá v divadle zatiaľ iba hosťuje. Je rodáčkou z Česka, no po štúdiu na konzervatóriu v Ostrave nastúpila na Vysokú školu múzických umení v Bratislave.

Patrik Vyskočil so svojou novou láskou Radkou. Zdroj: Jan Zemiar