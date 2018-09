Speváčka Mamba Dasha je šťastím bez seba: Prežíva najkrajšie chvíle svojho života

„Najprv však nebolo s kým a keď sme sa dali dokopy s Tonym, nemohli sme zas do toho spadnúť hneď, takže teraz je skutočne ten čas, ktorý si obaja naplno užívame. Sme veľmi šťastní a okrem toho, že sa tešíme z toho, čo je, neuveriteľne sa tešíme aj na to, čo príde,“ povedala sympatická interpretka v rozhovore.

Pôrodu sa podľa vlastných slov nebojí. „Začala som teraz chodiť na predpôrodnú prípravu, tam sú rôzne hodiny, na ktorých vám rozprávajú, čo vás čaká, ako by ste sa mali pripravovať, či už fyzicky, psychicky alebo materiálne. Doteraz som sa vyhýbala a aj sa vyhýbam rôznym informačným kanálom a ľuďom, ktorí ma chcú poučovať a rozprávajú mi, čo mám robiť. Chcem sa vyhnúť stresu a rôznym dezinformáciám, lebo každý si myslí, že je najmúdrejší a vôbec to tak niekedy nie je. Informácie prijímam fakt len od erudovaných ľudí, profesionálov, pôrodných asistentiek, gynekológov, sestričiek, ľudí, ktorí vedia, o čom hovoria. Od nich si nechám kedykoľvek poradiť, ostatné ma nezaujíma. Som úplne spokojná, nemám z ničoho stres, viem, čo ma čaká. Myslím, že ten stres pochádza skôr z dezinformácií. Keď viete, čo vás čaká, nemáte sa prečo báť. Ja sa, naopak, začínam na celý ten pôrod tešiť, bude to super. Pôrod sám o sebe je podľa mňa niečo krásne a ten zážitok už mi nikdy nikto nevezme, fakt úprimne sa na to teším,“ poznamenala Mamba.

Pohlavie dieťaťa si s partnerom chcú do poslednej chvíle nechať len pre seba. „Už vieme, čo to bude, no držíme to stále v tajnosti. Nevedia to ani naši rodičia, len my dvaja, a rozhodli sme sa, že to takto potiahneme až do konca,“ uviedla speváčka. „Nám je ale v podstate pohlavie dieťaťa šum a fuk, chceme hlavne zdravé bábätko. Hovorili sme si, že keď to bude chlapec, bude s ním strašná sranda a keď dievča, bude to zas taká princeznička, ktorú si budeme piplať. Jediné, v čom by nám to mohlo pomôcť, je výbavička, no nakoniec aj tú volíme v neutrálnych farbách,“ prezradila Šarközyová, ktorá si popri zdraví viac ako čokoľvek praje, aby jej potomok mal, tak ako aj ona a jej partner, zmysel pre humor.

„Obaja dúfame, že po nás to dieťa zdedí hlavne humor, lebo keď nie, tak nám nebude rozumieť. To je asi najpodstatnejšie. Každý hovorí o talente, keďže obaja s Tonym sme umelci, ja toto vôbec neriešim. Možno to dieťa bude fungovať v úplne inej sfére ako my a je mi úprimne jedno, v akej. Ja len chcem, aby bolo šťastné. Chcem vychovať šťastného a spokojného človeka, dobrého pre tento svet a je mi jedno, čo bude robiť a či bude alebo nebude talentované,“ podotkla 30-ročná Bratislavčanka, ktorá to momentálne nepreháňa ani s prijímaním pracovných ponúk.

„Riadim sa podľa toho, ako sa cítim a aké ponuky dostanem, či mám pocit, že to zvládnem. Keby teraz napríklad prišla ponuka na hodinový koncert, tak to nedám, to viem, že nie je v mojich silách a nebudem sa trápiť. No ak príde ponuka na nejakú milú akciu, kde len na chvíľku zaspievam, tak jasné. A podobne si nechávam otvorené dvierka aj po pôrode. Dieťa budem môcť na väčšinu akcií alebo skúšok zobrať určite so sebou a na mnohých podujatiach sme s Tonym často aj spolu, takže sa budeme môcť pri dieťati striedať. Nič však nebudem siliť. Najdôležitejšia je pre mňa spokojnosť bábätka. A pokiaľ bude spokojné ono, ja budem tiež,“ uzavrela Mamba.