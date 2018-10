Krásna herečka porodila dcérku: Dievčatko má meno po starom otcovi

Rani, ktorá je prvým spoločným potomkom herečky a jej priateľa Dannyho Fujikawu, dostala meno po svojom starom otcovi Ronovi Fujikawovi. Podľa Hudson sa majú všetci dobre a sú takí šťastní, ako je to len možné.

Herečka má okrem Rani aj 14-ročného syna Rydera s bývalým manželom Chrisom Robinsonom z už nefungujúcej kapely The Black Crowes a tiež sedemročného Binghama, ktorého otcom je jej bývalý snúbenec Matt Bellamy zo skupiny Muse.

Kate Hudson je dcérou herečky Goldie Hawn a upozornila na seba účinkovaním v snímke Na pokraji slávy (2000), za ktorú ju nominovali na Oscara a cenu BAFTA a získala Zlatý glóbus. Okrem toho sa objavila napríklad vo filmoch Ako prísť o muža za desať dní (2003), Alex a Emma (2003), Život s Helen (2004), Mačacie zlato (2008), Vojna neviest (2009), Malý kúsok neba (2011), Tvoj snúbenec, môj milenec (2011), Wish I Was Here (2014), Krvavé peniaze (2014), More v plameňoch (2016), Deň matiek (2016) či Marshall (2017).