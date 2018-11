Kráska z Tvojej tváre ukázala postavičku v plavkách: Páni, to je pohľad!

DUBAJ - Odskočila si do exotiky. Len pred dvomi týždňami sme spoznali víťaza šou Tvoja tvár znie povedome. Napriek tomu, že sa nedostala do finálovej štvorky, viedla si Ivana Regešová (33) naozaj skvele a jej spevácke výkony oceňovala najmä porota. Po hodinách tanečných a hlasových tréningov si treba pred Vianocami ešte oddýchnuť, a tak sa speváčka pobalila a šla do Dubaja, kde sa muži mohli kochať jej postavičkou!

Pred šou ju poznal málokto. Niekto si ju možno pamätal ako speváčku z Let´s Dance, ktorá hlasom sprevádzala tanečné výkony známych tvárí. Od konca augusta ju však spoznáva čím ďalej, tým viac ľudí. A to práve vďaka markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Ivana Regešová excelovala v šou Tvoja tvár znie povedome. Zdroj: TV MARKÍZA

Ivana odvádzala skvelé hlasové výkony a napriek tomu, že sa nedostala do finálovej štvorky, za drinu si dopriala odmenu. Počasie na Slovensku je stále chladnejšie a sychravejšie, a tak si speváčka zrejme povedala, že sa ešte potrebuje nabiť energiou. Odišla si užiť teplé počasie do Dubaja a okrem starostí odhodila aj šaty.

Užíva si exotiku v Dubaji. Zdroj: Instagram I.R.

Na svojom instagramovom konte sa fanúšikom pochválila fotkou z pláže, kde si užíva slnečné lúče. Ako sama tvrdí, slnko, more, priatelia a drink sú skvelou kombináciou na to, aby ste mali super deň. A čo by to bolo za plážový záber, keby sa neukázala v plávkach a nevystavila svoju štíhlu postavičku na obdiv. Ivane to mimoriadne pristane!

Ivana ukázala postavičku v plavkách. Rozhodne sa je na čo pozerať! Zdroj: Instagram I.R.