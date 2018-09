Módne (s)hity: Elegantná Kollárova čokoládka, gýčová česká Barbie, Šuvadová ako teta?!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa konalo viacero akcií, ktorých sa zúčastnili aj známe tváre. Na to, ako sa do spoločnosti vyparádili, si posvietila módna stajlistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom!

Kristína Tormová, herečka

Nápaditý outfit. Štýlový, trendový a zároveň nadčasový. Oceňujem zladenie červeného detailu na tričku s farbou lodičiek a tiež farbou na perách. Veľmi fajn.

Zdroj: Jan Zemiar

Silvia Šuvadová, herečka

Tak trochu na ľudovú nôtu. Skrátené elegantné topy sú „in“ a tejto dáme to pristane. Vymenila by som ale lodičky za skôr klasické s jemnou špičkou. Tieto dávajú tomu trochu „tetovský look“.

Zdroj: Jan Zemiar

Paula Simoes, tanečnica

Príjemná farebná kombinácia. Elegantné a vkusné. Dáma žiari. Niet čo vytknúť, len pochváliť!

Zdroj: Jan Zemiar

Miriam Mattová, Miss Bikini Universe 2013

Čierna je istota. Ženám dáva bezpečie. Sandále ladia s pokožkou a nechajú príjemne vyniknúť čiernu. Kabelka mi nepríde ako najlepšia voľba. Jednoduchá farebná by to celé oživila.

Zdroj: Jan Zemiar

Gabriel Jiráčková, prvá česká Barbie

Vždy vravím, že menej je viac. Hlboký výstrih, hlboký rozparok, výrazný mejkap, extravagantný účes. Príliš veľa výrazných prvkov naraz a v jednom. Napríklad menej výrazný dekolt by dal vyniknúť umeleckému dielu v podobe účesu. A tiež si treba uvedomiť, či chce nositeľka vyniknúť, alebo chce, aby vyniklo všetko ostatné. Toto je už dosť gýčové!

Zdroj: Jan Zemiar

Lujza Garajová Schrameková, herečka

Štýlová a vkusná. Mohlo to byť dokonalé, ale už je tam príliš veľa žltej. Stačila by na topánkach a náhrdelníku. Kabelku by som volila buď bielu, alebo čiernu. Bolo by to sofistikovanejšie.