Módne (s)hity z finále Elite Model Look 2018: Dokonalá Kocianová, česká Uma Thurman a TOTO je ako päsť na oko!

PRAHA - Koncom minulého týždňa sa v hlavnom meste našich západných susedov konalo finále modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2018. Galavečera sa zúčastnilo obrovské množstvo známych tvárí. Splnili dress code Black tie? Na to si posvietila módna stajlistka Andrea Ziegler.

Denisa Dvořáková, modelka

Elegantné a dostatočne spoločenské. Šaty, ktoré sú dostatočne výrazné a nepotrebujú ďalšie dozdobovanie. Ozdobou je predsa nositeľka. Výborný výber topánok, skvele zvolená manikúra. Trochu mi chýba účes. Toto mi príde ako „ráno som vstala a vypla“.

Zdroj: Vlado Anjel

Michaela Hlaváčková, modelka

Trochu na vílu, éterické, príjemné. Vadia mi tie čierne lodičky. Buď by som ich farebne zladila s jednou z farieb na šatách, alebo by som siahla skôr po telových lodičkách. Bolo by to jemnejšie a ucelenejšie.

Zdroj: Vlado Anjel

Veronika Vágner Husárová, Miss Slovensko 2007

Dokonalý outfit, rozhodne štýlový a vrcholne elegantný. Ale, žiaľ, nie na túto spoločenskú príležitosť. Dress code bol Black tie, čo znamená pre dámy dlhá večerná toaleta. Farebnosť môže byť variabilná. Treba dávať pozor, čo je na pozvánke písané.

Zdroj: Vlado Anjel

Ivana Chýlková, herečka

Česká Uma Thurman. Dáma, ktorá stelesňuje eleganciu a dobrý vkus. Oceňujem výber doplnkov. Veľmi ženské!

Zdroj: Vlado Anjel

Michaela Kocianová, modelka

Vľavo: Mohlo by to byť parádne. Teda parádne je to. Dokonale zladené. Žiaľ, opäť som si nie istá, či je to v súlade s dress codom. Black tie znamená pre ženy dlhá večerná toaleta. Sú toto teda dlhé večerné šaty?

Vpravo: Jeden z najlepších stajlingov večera. Presne tak, ako to má vyzerať v súlade s dress codom, príležitosťou a zladením sa s osobnosťou. Dokonalé!

Zdroj: Vlado Anjel

Diana Mórová, herečka

S nádychom romantiky, v súlade so strohou eleganciou. Fotka trochu skresľuje postavu, rada by som to videla naživo. Topánky by som vymenila za jemnejšie sandále na opätku. Pôsobia masívne a štýlovo sa sem nehodia. Mejkap a účes fajn.

Zdroj: Vlado Anjel

Pavlína Němcová, modelka

Wau. Pre mňa topka večera. Elegantné, zároveň rafinované, neprvoplánovo vyzdvihnutá ženskosť. Veľmi príjemne predvedená červeno-čierna kombinácia.

Zdroj: Vlado Anjel

Linda Nývltová, modelka

Overal by mohol byť aj alternatíva dlhej večernej toalety. Zlato-čierna kombinácia je šik a ideálna do spoločnosti. Nie som si ale istá, či aj dostatočne vkusná. Príde mi, že tých rozparkov/výrezov je asi príliš a hlavne príliš hlboko. Určite to je výstredné, ale neviem, či aj estetické. Nechám na osobné posúdenie.

Zdroj: Vlado Anjel

Hana Vágnerová, herečka

Mohol by to byť celkom príjemný čistý stajling. Šaty zaujímavé, biela jej veľmi pristane. Tie topánky sú ale ako päsť na oko. Jemné biele sandále na opätku by rozhodne lepšie ladili s celkovým štýlom. Na kabelke je zlatý detail. Strieborná je tam navyše. Kabelka to celé oživuje a príjemne ladí s farbou na perách. Chválim účes aj mejkap.

Zdroj: Vlado Anjel

Helena Vondráčková, speváčka

Inšpiratívna dáma, ktorá si zaslúži pozornosť. Elegantná, vkusná a hviezdou každej spoločenskej príležitosti. Žiaľ, ale opäť nebol dodržaný dress code. Toto nie je dlhá večerná toaleta, napriek tomu, že šaty sú pekné a dáma skvele zladená. Black tie dress code jasne hovorí: Pre dámy dlhá večerná toaleta, čiže dlhé večerné šaty. Nedodržanie dress codu môže byť vnímané ako prejav neúcty voči hostiteľovi.

Zdroj: Vlado Anjel

Naše redaktorky mali na sebe šaty z dielne butiku Luxystore. Kompletnú ponuku šiat na predaj a požičanie nájdete TU»

O mejkap a účesy sa našim redaktorkám postarala make-up artistka Lucia Sládečková a hair stylista Vladimir Lekar.