To je ale TRAPAS! Slovenská herečka s holým zadkom na verejnosti: Praskli na nej gate!

LÍBEZNICE – Tak tomu sa povie nepríjemnosť! Nahodila na seba pohodlné štýlové nohavice a vybrala sa von. To však netušila, že svetu vystaví na obdiv svoje pozadie. Slovenskej herečke Vlastine Svátkovej (36) totiž praskli gate. Jej reakcia vás prekvapí!

Hoci žije a pracuje v Česku, objavila sa aj na slovenských obrazovkách a diváci ju môžu poznať z českého seriálu Poisťovňa šťastia, slovenského seriálu Kukučka či z diela historického žánru, kde hral Ján Koleník, Prvá republika.

Vlastina patrí medzi ľudí, ktorí si dokážu urobiť srandu aj sami zo seba. Tentoraz sa jej prihodil trapas, keď sa vybrala na verejnosť a následne doma vďaka manželovi zistila, že na verejnosti chodila s holým zadkom. Ten ju na to upozornil veľmi podareným spôsobom, a to otázkou: „A čo schôdzky, ok? Všetko dopadlo podľa tvojich predstáv?“

Vlastina sa pochválila svojím trapasom na Instagrame. Zdroj: Instagram V.S.

Slovenka sa veľmi čudovala, čo za otázku jej to partner kladie a zrejme ho upodozrievala z toho, že sa niečo deje. „Len či vieš o tom, že máš dieru na prdeli,“ oznámil následne Jiří svojej polovičke.

Ako sama napísala, nohavice boli hodvábne a na tele ich takmer vôbec necítila. Aj to je dôvod, prečo si neuvedomila, že svetu ukazuje ľavú polovicu svojho pozadia. Vlastina to však berie s rezervou a humorom sebe vlastným. „Ja len dúfam, že takto nechodím už mesiac,“ smeje sa herečka.

Vlastina berie celú situáciu s humorom. Zdroj: Instagram V.S. ​