Čachre v markizáckej Tvojej tvári: Bičan mal robiť niečo úplne iné... Veľké ZMENY tesne pred štartom!

BRATISLAVA – Andrej Bičan (43) si z verejnoprávnej televízie už viackrát odskočil do projektov Markízy. Opäť bol oslovený aj do šou Tvoja tvár znie povedome. Zo zoznamu súťažiacich ho však tesne pred štartom projektu škrtli. Nakoniec mu ale našli lukratívne uplatnenie v porote.

V dvoch sériách programu Tvoja tvár znie povedome Andrej Bičan úspešne bavil publikum, porotu aj divákov pred televízormi, v tretej sa motal v zákulisí a prežíval to celé so súťažiacimi. V aktuálnej sezóne ktorá odštartovala v nedeľu, si sadol k porotcovskému stolu k Danovi Danglovi, Zuzane Fialovej a Máriovi Kulymu Kollárovi. Pre divákov je to zmena, keďže doteraz sa štvrtý člen poroty obmieňal a na stoličke sa striedali známe osobnosti.

Prečo vlastne Markíza zvolila tento variant a Bičan nie je opäť medzi súťažiacimi? „Pôvodná ponuka bola totiž, aby som išiel účinkovať. A ono sa to zvrtlo niekedy mesiac predtým, ako to už malo prísť. V momente, keď to dávali dokopy, im začal chýbať hudobný element. Takže museli obetovať jedného herca, aby tam dosadili jedného naozaj speváka,“ prezradil zákulisné informácie zabávač. „Asi z ľútosti som sa stal porotcom,“ smeje sa Bičan.

Ako sám tvrdí, byť v porote je čestná funkcia a na túto úlohu sa veľmi tešil, hoci mal obavy z toho, že musí sedieť na mieste, čo je pre jeho hyperaktívnu povahu náročné. „Tak teším sa na to, že vlastne Dano a Zuzana celý čas nedajú pokoj Kulymu. Takže Kuly získa takého spoločníka, kde dostane vlastne Dano aj Zuzana určitú protistenu. Takže prichádzam ako obhajca Kulyho,“ prezradil krátko pred štartom novej série moderátor.