Prepustený Cinkota prvýkrát v televízii: Nevedeli mu prísť na meno... Šebová kričala ako zmyslov zbavená!

Dušan Cinkota sa po svojom prepustení na slobodu dnes večer prvýkrát objaví na televíznych obrazovkách. Prijal pozvanie do jojkárskej relácie Inkognito, kde sa dnes večer predstaví ako tajný hosť. Herec bol mimo ruchu slovenského šoubiznisu celých 6 rokov, niet preto divu, že známe tváre na strane hádačov mali veľký problém uhádnuť, kto sedí vedľa moderátora Vlada Voštinára.

VIDEO: Takto Zuzana Šebová skríkla, keď uhádla meno Dušana Cinkotu

Už to vyzeralo, že na meno Dušana Cinkotu neprídu, keď zrazu herečka Zuzana Šebová skríkla. „Ježiš, ja viem, ja viem, jéminenku, Dušan Cinkota,“ zvreskla plavovláska celá nadšená, že prišla na meno tajného hosťa. Herečka však nasadila takú intenzitu hlasu, že mnohí v sále sa museli od prekvapenia strhnúť. A kolega, ktorý sedel vedľa nej, podľa vlastných slov pustil do gatí.

„Ja som si cvrkol ale...“ zahlásil komik Juraj Šoko Tabáček. „Ježiš, ja sa ospravedlňujem, ja som takto nekričala ani pri pôrode, fakt. Prosím, dajte niekde do titulkov, že si majú stíšiť televízor predtým, ako zakričím meno,“ smiala sa Šebová. V sále vládla super nálada, no nie všetkým vraj spočiatku bolo do úsmevu. Nervózny bol nielen Cinkota, pre ktorého to bolo prvé vystúpenie, ale aj samotný moderátor.

„Vlado bol nervóznejší, lebo sa nechcel pýtať na minulosť. A Cinki hoci vyzeral pokojne, bol tiež nervózny. Išlo o jeho prvé predstavenie sa verejnosti, ale na druhej strane, cítil sa byť medzi svojimi,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja zo zákulisia šou.