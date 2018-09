Odsúdená hviezda slovenského dabingu: Pred 2 mesiacmi ho prepustili z väzenia... Aha, o čo sa teraz snaží!

Dušan Cinkota sa na slobodu dostal 12. júla tohto roka. Z pôvodného osemročného trestu za drogovú trestnú činnosť si nakoniec odsedel dve tretiny, teda necelých 6 rokov. Na slobode je už takmer celé 2 mesiace a už sa začína obzerať aj po nejakej práci. Prezradil to v jojkárskej šou Inkognito, kam prijal pozvanie ako tajný hosť.

„No, to sú zatiaľ len ponuky a zvažujeme, obe strany, tak nechcem dopredu hovoriť, lebo nepatrí sa, kým nie je podpísaná zmluva, o tom hovoriť,“ prezradil Cinkota, no nechcel veci príliš konkretizovať. Priblížil aspoň, čo aktuálne zvažuje. „Začínam dabingom, pripravujem nejaké natáčanie a neskôr aj divadlo,“ prezradil svoje profesionálne plány do blízkej budúcnosti herec.

Ten sa z návratu medzi hereckých kolegov veľmi teší. No ešte viac mu robí radosť fakt, že sa už čoskoro stane otcom. Na svet by sa totiž už každú chvíľu malo vypýtať jeho prvé dieťa - synček, ktorého čaká s manželkou Zuzanou.