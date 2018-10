Dušan Cinkota sa rokmi nemení: Takto ale vyzeral, než mu drogy zničili život!

Dušan Cinkota sa narodil 13. októbra 1970 v Banskej Bystrici. Vyštudoval herectvo na VŠMU a už počas štúdia bol aktívny v Radošinskom naivnom divadle a neskôr aj v SND a na Novej scéne. Vďaka svojmu hlasu si ho mnohí spájajú s dabingom. Svoj hlas prepožičal napríklad Tomovi Hanksovi a nesmieme zabudnúť ani na postavu Chandlera v seriáli Priatelia.

Takto vyzeral Dušan Cinkota v roku 1993 vo veselohre Výlety v pamäti. Zdroj: archív STV

Talentovaný herec sa však zaplietol s drogami. Podľa vlastných slov ho k nim dohnala zvedavosť. V roku 2001 bol zatknutý za prechovávanie pervitínu. Odsúdený bol na dva roky, nakoniec ho po 13 mesiacoch prepustili.

Dušan Cinkota počas súdneho pojednávania. Zdroj: TASR

Po prepustení z väzenia to Cinkota nemal vôbec ľahké. Vrátiť sa do divadiel, v ktorých účinkoval sa mu nepodarilo. Napokon dostal príležitosť v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V máji 2007 bol ale znovu zatknutý. Kvôli nečinnosti vyšetrovateľa bol napokon stíhaný na slobode. V tom čase sa Dušan znovu vrátil pred kamery. Zahral si v markizáckych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade, či Zita na krku.

Dušan Cinkota v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Zdroj: TV MARKÍZA

Dušan Cinkota v seriáli Zita na krku. Zdroj: TV MARKÍZA

Koncom roka 2012 si ale Cinky vypočul krutú správu. Súd ho poslal za mreže na osem rokov. V lete - konkrétne 11. júla 2018 sa však mohol konečne slobodne nadýchnuť. Cinkotovi momentálne plynie 30-mesačná skúšobná lehota, počas ktorej bude sledovaný.

Dušan Cinkota po prepustení z väzenia.

Drogy poznačili aj Cinkotov vzťah s kolegyňou Soňou Norisovou. „Celý vzťah som prefetoval, bola to moja vina a mrzí ma to, nevedel som to riešiť vtedy a neviem to riešiť ani teraz, zničil som ten vzťah drogami, je mi to ľúto,“ priznal herec. Ten počas pôsobenia vo zvolenskom divadle vytvoril hru s názvom Pikový kráľ. Po jednom z predstavení za ním prišli dve študentky, aby s ním spravili rozhovor. Jednou z nich bola jeho manželka Zuzka, ktorá mu nedávno porodila synčeka Olega.