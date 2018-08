Martin Nikodým je celý bez seba: Účasť v obľúbenej šou si užíva plnými dúškami

„Je to náročné, čo sa týka prípravy, lebo tie spevácke vystúpenia sú o niečom úplne inom, ako moje moderátorské výstupy. Keď moderujem, dostanem scenár, ktorého sa do istej miery držím, je to linka, po ktorej idem a vytváram, čo sa mi chce, kdežto tu som nútený niekoho stvárňovať, mal by som sa to pokúsiť spievať a čo je ešte oveľa horšie, mal by som sa pokúsiť to odtancovať, a tak, ako to navrhol choreograf, to znamená, že sa nemôžem pohybovať, ako sa mne chce, ale musím rešpektovať tú choreografiu a to vystúpenie,“ priblížil v rozhovore.

Najviac ho pritom podľa vlastných slov fascinuje zákulisie šou. „To je neuveriteľné! Dokonca mám pocit, že tá šou je najviac o zákulisí. Keď vidíte, čo dokážu tie dámy kostymérky, to je priam neskutočné... Musia na jeden večer nachystať osem kostýmov, na tých našich telách ich ešte došívajú a upravujú... A práca tých maskérov, oni vám úplne zmenia tvár! Ja mám zhodou okolností už v prvej časti takú masku, že sú tam len moje oči. Šesť hodín som sedel v kresle, maskovali ma a obliekali. To bola úžasná a neopakovateľná skúsenosť,“ poznamenal obľúbený moderátor.

Interpretov, ktorých v šou stvárnia, si pritom sami nevyberajú. „Pred začiatkom nakrúcania sme mali režisérovi ponúknuť nejakých interpretov, ktorých by sme radi stvárnili. Či si z nich však vyberie, je otázne. Nevieme to dopredu. A keď nám oznámia, koho máme predviesť, máme týždeň na to, aby sme sa pripravili. Je to desaťtýždňový kolotoč a už som v ňom a priznám sa, že už po prvom dieli sa cítim unavený... No zároveň sa na to teším. Už v tejto chvíli viem zadanie aj do druhej časti. To bude veľká výzva, pretože pôjdem veľmi proti sebe samému. Budem musieť pre to, aby sa mi to podarilo hodnoverne stvárniť, naozaj urobiť veľmi veľa. Budem totiž stvárňovať ženu,“ povzdychol si na záver.