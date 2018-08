Dominika Mirgová pod paľbou kritiky: Schudni a cvič!

TRNAVA – Nie každému účastníkovi Superstar sa podarí udržať na hudobnej scéne. Dominika Mirgová (26) je príkladom toho, že ak človek chce, tak sa to dá. Aj napriek svojej snahe má však mladá speváčka veľa neprajníkov, ktorí si do nej "kopnú" pri každej príležitosti.

Nie je jednoduché popri materstve venovať čas aj náročnej profesii, akou spev rozhodne je. Skúšanie, nakrúcanie, nahrávanie a koncerty si vyberajú svoju daň. Dominika patrí medzi ženy, ktoré zvládajú kariéru umelca skĺbiť aj s rodinou.

Pri tom, ako čakala malého Peťka nabrala kilogramy ako v podstate každá mamička. Časom sa jej podarilo úspešne ich zhodiť a držať si peknú postavu. Pri náročnom režime je ťažké mať neustále v TOP formu, no sympatická mamička sa o to snaží, čo oceňujú mnohí fanúšikovia. Tí si veľakrát nevšimnú nejaké to kilo navyše, pretože Dominika má správne ženskú postavu a dôležitý je v jej prípade najmä spev.

Nájdu sa však aj takí, ktorí okomentujú nie každý kilogram, ale každý gram navyše. Najnovšie sa neprajníci vybúrili pri videu, na ktorom speváčka tancuje kiki challenge. Tá sa rozšírila po celom svete, a tak ľudia počas jazdy vystupujú z idúceho auta a vrtia bokmi. Nechala sa na to nahovoriť aj Trnavčanka, aby pobavila svojich priaznivcov. Medzi pozitívnymi ohlasmi sa však objavili aj menej prívetivé. „Boha, ja mám 43 a nemám takú prdel. Inak nápad fajn. Akurát si mohla kúštik viac trénovať,“ obula sa do Dominikinej postavy komentujúca a pridal sa aj ďalší neprajník: „Dominika má aj tú krátku slávu za sebou. Trápna šunka... Schudni a cvič,“ znel nepríjemný komentár.

Opýtali sme sa priamo Dominiky, ako vníma negatívnu kritiku a vôbec negativitu ľudí na svojom profile. „Dnešná doba je taká, že každý má vyumelkovanú predstavu, ako má vyzerať žena. Vôbec to neriešim. Tých ľudí, ktorí na mojom profile dávajú negatívne komentáre, nejakú negatívnu energiu, tak ich mažem a blokujem. Nemá to tam čo robiť."

Nikomu však neberie právo mať svoj názor. Ak sa však objaví niekto, kto by svojimi slovami chcel ublížiť speváčke či jej najbližším, radšej takýto pokus zablokuje. "Veď sto ľudí, sto chutí. Som s tým úplne v pohode, pretože ja sa cítim dobre a je mi úplne jedno, kto si čo myslí,“ vyjadrila sa speváčka pre topky.sk. Ako tvrdí, ťažšie vysvetliť to rodine, aby to brali s rezervou, pretože práve rodina sa za človeka vždy postaví a chce ho v podobných situáciách obraňovať.

Medzi nadšencami sa našli aj neprajníci. Zdroj: Instagram D.M.

​ Takéto slová nepotešia nikoho. Zdroj: Instagram D.M.