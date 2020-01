Dolly Parton spustila svetový ošiaľ: Podľahli jej Schwarzenegger, Junior aj Twiinska!

LOS ANGELES/BRATISLAVA - Hoci mnohí v jej veku sú doma pod dekou a čítajú knihy či lúštia krížovky, ona spustila doslova svetové šialenstvo. Speváčka Dolly Parton (74) totiž nedávno pridala na Instagram koláž fotografií, ktoré by zdieľala na rozličných sociálnych sieťach. Ľudia sa toho chytili a vznikla Dolly Parton challenge, ktorá si podmanila celý svet.

Keď v poslednej dekáde januára pridala Dolly Parton na svoj instagramový účet koláž štyroch fotografií, pričom každú vybrala podľa toho, ktorú by zdieľala na akej sociálnej sieti, netušila, čo tým spôsobí. Jediná fotografia totiž vyvolala vo svete doslova šialenstvo a ľudia začali tento nápad nasledovať.

Netrvalo dlho a vznikla Dolly Parton challenge, do ktorej sa zapája čoraz viac a viac ľudí. A zlákať sa nechali aj známe tváre. Výzvu prijali herci, herečky, speváci, speváčky, moderátori, modelky a mnohí ďalší. Dokonca sa pridal aj niekdajší guvernér Kalifornie Arnold Swarzenegger. Zo Slovákov si koláže vytvorili napríklad moderátor Junior či twiinska Veronika Nízlová.

A to stále nie je koniec. Od zverejnenia fotky Dolly Parton prešlo len pár dní, no výzva neutícha a koláže zapĺňajú sociálne siete. Len na instagrame je pod hastagom #dollypartonchallenge takmer pol milióna príspevkov a stále pribúdajú ďalšie. Niektorí dokonca do výzvy zapojili svojich miláčikov, a tak sa objavujú aj koláže psov, mačiek či vtáčikov.

