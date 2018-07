Drsná vojna medzi speváčkami vyvrcholila: Navážala sa do Mirgovej a teraz... Toto ti bolo treba?!

BRATISLAVA - Muselo to zájsť až sem? Uplynuli tri roky, odkedy sa tínedžerská hviezdička Aless (20) pustila do svojej speváckej kolegyne Dominiky Mirgovej (26). Tej začala poriadne nakladať z každej strany a štipľavé poznámky si neodpustila ani v textoch svojich piesní. Na slovo skúpa nezostala ani blondínka, ktorá je na scéne už dlhých 10 rokov. A zdá sa, že celá vojna dosiahla svoj vrchol!

„Aj keď nemám Air Maxy aj s Conversami, som sexy. Vravíš, že ideš hore, no Jaroš ti píše texty. To nemusia skúmať vedci, plynie z toho, že ste mimo všetci,“ nechala sa v roku 2015 počuť Aless v jednej zo svojich skladieb a každému bolo hneď jasné, že raperka, ktorá mala v tom čase len 16 rokov a na scéne bola nováčikom, narážala na Dominiku.

Speváčky si začali vymieňať drsné odkazy a Mirgová, ktorá nechápala, kde vlastne nastal problém, si do Aless pichla v jedinej piesni - Pódium. „Stretla som sa s ňou na koncerte, povedala, že sa jej veľmi páči moja tvorba, páčia sa jej moje skladby a že by chcela byť ako ja. O pár rokov si ma vzala do huby, asi si myslela, že po mojom chrbte pôjde hore,“ nechala sa počuť v závere skladby.

Netrvalo dlho a mladá blondínka sa na Dominike vyzúrila v ďalšej skladbe, kde Dominikine slová poprela a tvrdila, že má zrejme problémy s pamäťou. „Povedz, kam by som z tvojho chrbta trafila, nejdem po tebe šplhať na to, aby som sa topila. Si sa chopila môjho mena, môj chrbát nie je tobogán, idem dole, dole, Dominika čáu,“ vyliala si srdce v texte si samozvaná raperská kráľovná pred dvomi rokmi.

Aless priznala, že za druhú šancu s Dominikou Mirgovou je vďačná. Zdroj: Instagram

Dnes je už však, zdá sa, všetko inak. Dámy totiž na sociálnej sieti zverejnili vysmiatu spoločnú fotografiu s komentármi, ktoré hovoria za všetko. Kým Mirgová pod snímku písala o tom, že je dôležité odpúšťať a dať ľuďom druhú šancu, jej mladšia kolegyňa si sype popol na hlavu. „Ďakujem za každého človeka, ktorý dokáže odpúšťať. Nikto z náš nie je dokonalý, učíme sa na vlastných chybách a ja som veľmi vďačná, že sme si s Domi dali ešte šancu,“ vyznala sa Aless.

A ako k celému zakopaniu vojnovej sekery vlastne došlo? „Volala, strašne sa mi ospravedlňovala, ja som sa jej nestihla ani pozdraviť. A že ona verí na tie karmatické veci a že sa jej to deje kvôli tomu,“ prezradila v markizáckom TBT Dominika, ktorej sa Aless priznala, že ju k celej situácii dotlačili spolupracovníci kvôli promu. Nuž, zdá sa, že mladá raperka predsa len nakoniec dospela a Dominika, ktorá po rokoch berie konflikt s nadhľadom, môže byť hrdá, že sa k celej situácii postavila ako skutočná dáma. Mrzieť ich môže len to, že už tri roky mohli tráviť v kamarátskom vzťahu a namiesto toho viedli vojnu cez skladby.