FOTO Nikodým vo finále prestížnej modelingovej súťaže: Moderátor môže byť hrdý... TOTO je jeho 17-ročný syn!

PRAHA – Martina Nikodýma (47) budú môcť diváci vídať na obrazovkách televízie Markíza v šou Tvoja tvár znie povedome. Zviditeľniť sa podarilo aj jeho staršiemu synovi Adamovi (17), ktorý sa prebojoval do finále 27. ročníka prestížnej modelingovej súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2018. Je to poriadny fešák!

Moderátor, ktorého si ľudia spájajú najmä so súťažou Milionár či reláciou Milujem Slovensko, môže byť na svojho syna skutočne hrdý. Podoba medzi Martinom a jeho potomkom je priam do očí bijúca a obaja sú veľkí sympaťáci. Aj to je určite jedným z dôvodov, vďaka ktorým sa mladému Nikodýmovi podarilo prebojovať do finále súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2018.

Napriek tomu, že tínedžer nemal sám od seba ambíciu postaviť sa na mólo, podľa slov jeho otca ho zastavil skaut s ponukou. „To sú prenádherné náhody toto. Nejaký skaut ho odchytil v nákupnom centre, presvedčil, že je to fešný chlapec a že by to mal vyskúšať. A napriek tomu, že si myslím, že môj Adam sa nevidí ako model vo svojom živote, tak si povedal, že by to mohla byť jedna z jeho životných skúseností,“ vyjadril sa na margo účasti synátora v súťaži moderátor.

Obľúbený blonďák bude za svojím synom stáť, či už sa rozhodne pre cestu modela alebo pre úplne iný smer. Chystá sa aj na finálový večer, ktorý sa bude konať vo štvrtok 30. augusta od 20.30 v Španielskej sále Pražského hradu. Po móle sa spolu s Adamom Nikodýmom prejde ďalších 25 finalistiek a finalistov, spomedzi ktorých získajú víťazstvo iba dvaja za jednotlivé krajiny. Nechajme sa prekvapiť, či sa podarí zabodovať aj Adamovi.

Adam Nikodým je finalista súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2018 Zdroj: Schwarzkopf Elite Model Look 2018, Petr Jandera ​

Hlasujte za svojich favoritov na lifestylovom portáli FEMINITY.sk:

SK:

Finalistky: http://elite.feminity.zoznam.sk/se/1069

CZ:

Finalistky: http://elitecz.feminity.cz/se/1073