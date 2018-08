Vojna medzi bývalými milencami z Markízy: Tvár Telerána vracia úder!

BRATISLAVA - Už sú to takmer dva roky, odkedy medzi markizáckymi tvárami začala vojna, ktorá zjavne pokračuje dodnes. Exfarmárka Nikola Máčeová (28) vtedy priviedla na svet syna a tvrdila, že jeho otcom je šéfkuchár z Telerána Daniel Hrivňák, s ktorým istý čas tvorila pár. Ten má však na celú situáciu iný názor. Brunetka totiž len prednedávnom porodila dcérku jej aktuálnemu snúbencovi Dušanovi. No a ten si nečakane osvojil aj malého Dylana...

Zaujímalo nás, ako Daniel vníma to, že jeho údajný syn Dylan už nosí priezvisko iného muža. „Malý sa narodil, bol Máče, už nie je ani to, zrazu má iného otca, ktorého priezvisko dostal. Takže to vnímam tak, že vyskúšala, bol to iba ťah, ktorý jej neviem čo do života dal a načo jej bol dobrý. To už musí vedieť ona,“ povedal nám na adresu Nikoly, ktorá prehlasovala, že chlapec je jeho synom.

On sa však po celý čas k otcovstvu priznať odmieta. Dôvod jej jednoduchý. Hoci chcel Daniel podstúpiť DNA testy, jeho bývalá partnerka až taká ochotná nebola. „Nekonečná otázka, ktorú sa pýtam stále, je, prečo, pokiaľ si je istá, že je malý môj, nebola ochotná ísť na testy otcovstva. Nemám problém uznať otcovstvo, ak by sa dokázalo, že je naozaj môj. K testom ale nikdy nedošlo a potom ani k ďalšiemu kontaktu. Je to z jej strany špinavý marketing,“ hnevá sa známy markizák.

Daniel Hrivňák sa netají tým, že pochybuje o tom, že je otcom malého Dylana. Zdroj: Foto: archív D.H., Facebook

A prečo vôbec pochybuje o tom, že je otcom Nikolinho syna? „Ja som chcel ísť na testy. Lebo chcela peniaze, ale ja nebudem platiť na dieťa, ktoré nie je na 100% moje. Naozaj si nie som vedomý toho, že by mohol byť môj - na rozdiel od prvého syna, na ktorého nikdy nezanevriem a vždy ho budem podporovať. Toto ale vôbec nevychádza. Ten čas, kedy mala otehotnieť... My už sme vtedy nefungovali na spôsobe, že by sme chceli spolu založiť rodinu. Jedine, že by do nej vstúpil duch svätý. Ja som to už v tom čase ale nebol,“ povedal nám otvorene.

Nikol Máčeová je momentálne šťastná po boku snúbenca Dušana, ktorému na svet priviedla dcérku Chantal. Zdroj: Facebook N.M.

„Tým, že som si chcel byť istý, povedal som jej: Poďme na testy, ak sa to dokáže, nemám problém, postarám sa. Na to ale nebola z jej strany absolútne žiadna odozva. Prečo?“ pýta sa Hrivňák, ktorý už jedného syna má a podľa svojich slov sa o neho vzorne stará. „Jediný problém, ktorý je, má asi ona. Keď si pozrieme titulky, ani jedna nezačala jej menom, ale mojím. To boli výkriky do tmy kvôli medializácii, lebo ona nikdy nič nedokázala. Jediné, z čoho ťaží, je, že, možno to vyznie zle, ale zneužije malého a že ja som prišiel o syna. Ja som o syna neprišiel. Mám jedného, ktorého milujem a ten má moje meno,“ uzavrel Daniel, ktorému sa Nikola mala vyhrážať, že celú vec postúpi právnikom, no po žiadaní testov otcovstva napokon k ničomu podobnému nedošlo a jeho bývalá prestala komunikovať.