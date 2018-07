TRAPAS na premiére nového filmu: Tereza, preboha, čo robíš na tej zemi?!

PRAHA - V uplynulých dňoch sa konala premiéra nového českého filmu Chata na predaj nielen v Bratislave, ale aj v hlavnom meste našich západných susedov. Tej sa zúčastnili azda všetci hlavní predstavitelia - medzi nimi aj herečka Tereza Voříšková (29). No hoci by sa očakávalo, že ako jedna z hviezd filmu bude mať v sále čestné miesto, nestalo sa tak... Brunetka skončila na zemi!

V uplynulých dňoch sa v Prahe konala premiéra nového českého filmu Chata na predaj, v ktorom si zahrali aj slovenské herečky Zuzana Kronerová a Judit Bárdos. Jednu z hlavných úloh v novinke stvárnila aj mladá česká herečka Tereza Voříšková, a tak nemohla chýbať ani na predstavení nového diela.

No a práve v súvislosti s ňou vznikol počas večera poriadny trapas. Kto by totiž očakával, že jedna z hlavných hviezd bude mať v sále zabezpečené čestné miesto, bol by poriadne šokovaný. Brunetka si totiž po oficiálnom predstavení filmu nemala kam sadnúť. Kino bolo plné a jej nezostalo jediné voľné miesto.

V slávnostných šatách si tak aj s priateľom Matyášom musela sadnúť na zem. Treba však povedať, že Tereza tým, že zo vzniknutej situácie nerobila žiadnu drámu, len dokázala, že nie je žiadna rozmaznaná celebrita, ale obyčajná žena do voza aj do koča. A určite si tak získala sympatie mnohých ľudí.

Tereza Voříšková na premiére filmu, v ktorom hrá, musela sedieť na zemi, lebo sa jej neušlo miesto. Zdroj: Profimedia