Judit Bárdos má jasného favorita: Na Vianoce ju najviac potešila netradičná vec

„To bol pre mňa veľký darček, mala som vtedy asi šestnásť. Máme síce doma v Senci klavír, ale ja tam už nebývam, a keď som dostala syntetizátor, mohla som si ho zobrať so sebou aj do Bratislavy a všade, kam som potrebovala. To bolo pre mňa veľmi veľké prekvapenie, bol to fakt veľký darček,“ zaspomínala si v rozhovore.

Na vianočných sviatkoch si však vychutnáva najmä stretnutie s rodinou. „Asi nepoviem nič nové, ale užívam si najmä to, že sa zíde celá rodina a príbuzní a jeme a rozprávame sa a sme doma, nemusíme ísť do práce, sme jednoducho spolu. To je všetko. A bude aj Popoluška,“ pousmiala sa herečka.