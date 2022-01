TAJNÝ PÔROD krásnej Češky: Pohlavie dieťatka stále ZÁHADOU!

Galéria fotiek (6) Tereza Ramba

Zdroj: Instagram/Tereza Voříšková

PRAHA - To je ale prekvapenie! Krásna česká herečka Tereza Ramba (32) patrí medzi celebrity, ktoré si svoje súkromie úzkostlivo strážia. S radostnými novinkami, ktoré sa jej v súkromí dejú, sa zvykne so svetom deliť až s časovým odstupom. V tajnosti držala i to, že je z nej už viac ako dva týždne dvojnásobná mamina.