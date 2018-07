Rozprávka manželov Saganovcov sa definitívne skončila: TOTO sú najkrajšie momenty ich spoločného života!

„Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, ak by sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie. Zaľúbili sme sa do seba, prešli sme fantastickú cestu a dostalo sa nám požehnania v podobe krásneho syna Marlona. Katka je dôležitou súčasťou môjho života, podporovala ma počas všetkých tých rokov v mojej profesionálnej kariére a je skvelou matkou. Necítime k sebe nič zlé, iba pôjdeme svojou vlastnou cestou so vzájomným rešpektom. Naším spoločným zameraním teraz bude Marlon. Budeme robiť všetko pre to, aby sme mu poskytli starostlivé prostredie pre jeho výchovu a budeme oddanými a milujúcimi rodičmi, ktorých potrebuje. Viac to už nebudem komentovať a chcem sa vopred poďakovať všetkým za rešpektovanie nášho súkromia," napísal na svoj Facebook v stredu večer Peter a o chvíľu neskôr na svojom profile zdieľala tento príspevok aj jeho ešte stále manželka Katka.

Pripomeňte si s nami najkrajšie momenty tohto ikonického páru, ktorý je už, zdá sa, definitívne minulosťou.

September 2015: Peter sa stal v americkom Richmonde majstrom sveta v cyklistike. Jeho prvé kroky smerovali práve ku Katke.

Zdroj: YouTube

11. 11. 2015 si dvojica povedala svoje "áno" na veľkolepej svadbe v Dolnom Kubíne. Z Katky Smolkovej sa oficiálne stala pani Saganová.

Zdroj: Jan Zemiar

Začiatkom roka 2016 novomanželia potešili fanúšikov a dokázali, že nepatria k žiadnym suchárom. Nakrútili spolu slovenskú verziu ikonickej Pomády.

V septembri 2016 sa opakoval rovnaký scenár ako v roku 2015, keď v katarskej Dauhe Peter obhájil titul majstra sveta.

Zdroj: YouTube

Zdroj: YouTube

Peter svojej manželke na spoločnej dovolenke venoval prekrásny romantický status, v ktorom ju označil za svoju spriaznenú dušu.

Zdroj: Instagram PS

Onedlho na to sa dvojica pochválila prekrásnou novinkou. Cyklista oznámil, že s Katkou očakávajú príchod bábätka.

No a 25. 10. 2017 sa dvojica konečne dočkala. Katka Petrovi priviedla na svet synčeka, ktorý dostal meno Marlon.