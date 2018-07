Bílej milostné divadielko: Najprv ho odkopla a teraz... Vrátila sa k tomuto chlapovi!

PRAHA - Len začiatkom minulého roka sa Lucie Bílá (52) postarala o poriadny šok. Priznala vzťah so svojím bodyguardom Radkom Filipim (35), ktorý je od nej mladší takmer o 20 rokov. Spoločné šťastie dvojice však netrvalo dlho. Hoci speváčka vyzerala byť zamilovaná až po uši, v novembri dala svojmu zajačikovi zbohom. Osem mesiacov po rozchode však prišlo ďalšie prekvapenie. Temperamentná brunetka už nie je sama!

Už v marci sa na verejnosti šuškalo, že Bílá sa k mladému trénerovi vrátila. Fotografie, kde sa s ním na verejnosti drží za ruku, ale okomentovala tým, že po rozchode zostali priatelia. To, koniec-koncov, vyhlasovala aj po nečakanom krachu vzťahu. Ten vtedy odôvodnila tým, že bola nútená vybrať si medzi súkromným životom a kariérou.

Stretávanie sa s Radkom však neskončilo. „Nemám na mužov čas, ale nemôžem povedať, že by som nimi nebola obklopená. Aj môj bývalý priateľ je so mnou stále. Je môj road manažér, stará sa o mňa, stráži ma. Vlastne bol so mnou aj na Vianoce. Nechcel byť sám a ja som bola tiež rada, že u nás bol,“ povedala pred pár mesiacmi pre Topky.

Po spoločných Vianociach sa po Filipiho boku najnovšie objavila aj na jeho narodeninovej oslave. A z fotiek, ktoré pri tejto príležitosti zverejnila na Instagrame, je jasné, že divadielku o čisto kamarátskom vzťahu je koniec. Dvojica je opäť spolu o čom svedčí aj záber horúceho bozku. „Mením status na šťastná,“ napísala k snímke Bílá a svoje šťastné slová doplnila srdiečkom.

Lucie Bílá a Radek Filipi dali svojej láske ďalšiu šancu. Zdroj: Instagram L.B.

I z ďalších fotografií je zrejmé, že Lucie a Radek sú opäť spolu. Na oslave rozdávali jeden úsmev z druhým, celý čas pózovali v tesnej blízkosti a speváčka dokonca sedela za vrchom stola hneď vedľa svojej lásky, ktorú si majetnícky pridržiavala. Nuž, zostáva len dúfať, že tentokrát to zaľúbenému páriku spolu konečne vyjde a brunetka nájde spôsob, ako skĺbiť prácu so súkromím.