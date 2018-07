Tajná svadba v slovenskom šoubiznise: Neuveríte, kto sa oženil!

Toto nik nečakal! Poriadne prekvapenie pripravil pre svojich fanúšikov počas uplynulého víkendu herec Sväťo Malachovský, ktorý sa v sobotu tajne oženil so svojou partnerkou herečkou Petrou Molnárovou, o čom ako prvý informoval denník Plus 1 deň. So známou plavovláskou má umelec takmer ročného syna, no napriek tomu, že je chlapec ešte malý, sa rodičia rozhodli usporiadať tajnú veselicu. A o malú svadbu rozhodne nešlo.

Podľa našich informácií sa svadobná hostina konala pod luxusným stanom v známom kaštieli v Tomášove. Kde okrem nádherného prostredia si svadobčania mohli pochutiť aj na vyberaných jedlách a dezertoch. Na hostine nechýbala ani jeho známa švagriná - moderátorka Iveta Malachovská s manželom, ktorá sa na Instagrame pochválila aj niekoľkými zábermi z veselice.

Iveta Malachovská s rodinou na svadbe.

Rovnako tak sa medzi hosťami objavila aj speváčka Mária Čírová s manželom Mariánom Kachutom a ich dvoma deťmi. Či na svadbe aj zaspievala nevedno, ale rozhodne si ju spolu užili. Párty vraj trvala do skorých ranných hodín. Topky oslovili aj čerstvého ženáča s otázkou, ako si svoj veľký deň užili, no na naše otázky doposiaľ nereagoval. Mladomanželom gratulujeme a prajeme veľa šťastia do spoločného života!