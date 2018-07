Hanblivka Čírová šokuje: HORE BEZ... Vyzliekla sa pre pánsky magazín!

BRATISLAVA - Mária Čírová (29) je mamou dvoch detí a primerane k tomu prispôsobovala aj svoj imidž. Sexi kúsky neobľubovala, práve naopak, vsádzala skôr na tie nežnejšie... Navyše sa netají tým, že je silno veriaca. O to viac preto šokovalo, na čo sa plavovláska aktuálne nechala nahovoriť. Ostýchavá speváčka sa totiž vyzliekla na titulku pánskeho magazínu!

Mária Čírová nepatrí k speváčkam, ktoré by na svoje vystúpenia volili sexi kostýmy, či sa prezentovali klipmi plnými erotiky. Plavovláska o sebe vyhlasuje, že je silno veriaca a navyše je mamou dvoch detí. Zrejme aj preto doposiaľ vystupovala skôr decentne.

Mnohých preto určite prekvapí titulka nového pánskeho magazínu. Hudobníčka sa totiž nechala nahovoriť na šokujúci krok - pred fotoaparátom sa vyzliekla. Na zábere, ktorý zdobí úvodnú stranu časopisu, je štíhla speváčka úplne hore bez.

Ak by však niekto očakával prvoplánovú erotiku, bol by sklamaný. Fotograf totiž Čírovú nafotil rafinovane, snímka je síce sexi, no nie vulgárna. Mária si svoje ženské zbrane prekrýva rukou, teda všetko, čo má zostať zakryté, aj zostalo. A výsledok je parádny, nemyslíte?

Mária Čírová mnohých prekvapila, keď sa nechala prehovoriť na fotenie do pánskeho magazínu. Zdroj: Break