Toto už je priveľa! Len 15-ročná finalistka SuperStar obeťou drsného útoku... Chcú jej zničiť život!

Nepravých profilov na sociálnych sieťach je v dnešnej dobe ako húb po daždi. Najčastejšie sa objavujú pri známych tvárach, pohybujúcich sa v oblasti šoubiznisu. Podobnú negatívnu skúsenosť už stihla na vlastnej koži prežiť aj mladá speváčka Eliška Rusková, ktorá síce SuperStar nevyhrala, no počas súťaže nadobudla obrovskú popularitu a na svoj instagramový účet si pripísala aj slušnú, takmer 100-tisícovú fanúšikovskú základňu.

Mladá superstaristka Eliška Rusková skočila do vôd šoubiznisu doslova raketovou rýchlosťou. Zdroj: Instagram

A presne tento fakt teraz zneužila jedna z jej neprajníčok, ktorá brunetku atakuje nelichotivými správami o tom, ako jej zničí život. Všetko to odštartovalo v momente, kedy si speváčka zmenila svoje používateľské meno. „Nechápem, prečo si si dala to trápne official. Aj tak ťa nikto nemá rád a pre ľudí, ktorí tebou opovrhujú tak ako ja, je to k smiechu. Je fajn, že sa teraz môžem menovať tak ako ty predtým a napísať trebárs aj tvojim kamarátom. Vlastne si tak môžem aj niečo privyrobiť,“ napísala jej hejterka s tým, že si už stihla založiť aj falošný účet s fotkou a menom mladej speváčky.

Neznáma žena s kyberšikanou pokračovala ďalej a len 15-ročnej Češke sa vzápätí vyhrážala aj ďalšími drsnými slovami. „Nejaké tvoje fotky by som aj mala, ktoré si ešte nikdy nezverejnila. Toľko známych ľudí má dva profily. Viem toho na teba dosť. A ktovie, možno k tomu ešte niečo prihodím. Zničím ti život!“ poznamenala bezcitne a pokračovala s tým, že zdrojom všetkých informácií by mal byť človek z Eliškinho prostredia.

Rusková v tejto súvislosti svojim sledovateľom jasne ozrejmila, že oficiálny profil má len jeden a všetky ostatné sú len odrazom príživníckeho podvodu. Všetkých tiež poprosila, aby podozrivé účty nesledovali, ihneď zablokovali a okamžite nahlásili.

Neznáma žena sa Eliške vyhrážala krádežou identity a tiež tým, že má informácie, ktoré speváčke zničia život. Zdroj: Instagram

Hejterka ju vôbec nešetrila. Nečudo, že je z toho Eliška vykoľajená. Zdroj: Instagram

Na internete sa už objavil aj nepravý Eliškin profil. Zdroj: Instagram