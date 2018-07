Tina otvorene o skleróze multiplex: Toto sú dôvody, prečo odmieta liečbu!

Talentovaná speváčka Tina žala v minulosti jeden úspech za druhým. Potom sa však prekvapivo stiahla do úzadia a prestala sa objavovať v spoločnosti. Dnes priznáva, že príčinou jej odmlky bola vážna choroba – skleróza multiplex. Ide o chronické ochorenie, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu.

Tina po dvoch rokoch vyšla s pravdou von. Vo svojom príspevku na Instagrame všetkým prezradila, že je nevyliečiteľne chorá. Speváčka bojuje so sklerózou multiplex. Zdroj: Instagram

Zákerná diagnóza prišla pred dvoma rokmi – náhle a bez akéhokoľvek varovania a brunetka sa na základe triezveho uváženia rozhodla liečiť podľa svojich pravidiel. To, že zobrala opraty do vlastných rúk, nie je ale podľa jej slov tým, že by odignorovala lekárov. Práve naopak, jej rozhodnutie pramenilo z celkom iných súvislostí.

„Za celý svoj život som stála zoči-voči človeku s diagnózou sklerózy multiplex dvakrát. Prvýkrát to bolo cca pred 25-timi rokmi, malé dievčatko v nemocnici. Neskutočne sa bálo a vtiahlo ma do svojho príbehu so strachom. Druhýkrát to bolo pred rokmi, keď som bola sama hospitalizovaná s čerstvou diagnózou. Tou pani bola nádherná staršia žena. Bola na vozíku, neschopná sama ho používať a mala veľké artikulačné ťažkosti. Bola to bývalá primárka neurologického oddelenia, na ktorom som ležala,“ napísala vo svojom príspevku na Instagrame Tina, ktorá ďalej pokračovala s tým, že práve v tomto bode nastal obrovský zlom.

Tina sa chce s chorobou popasovať sama. Vo svojich najnovších príspevkoch na Instagrame vysvetlila, čo ju k tomuto dôležitému životnému rozhodnutiu vlastne viedlo. Zdroj: Instagram

„Veď tá pani to študovala, pracuje s tým celý život, radí ľuďom, ako to celé funguje - a zrazu vidím, že ono to vôbec nemusí fungovať. Je to individuálne – pacienti, štádium, psychika, level strachu. Kto chce skúsiť, skúsi. Ja som sa rozhodla neskúšať a mne osobne sa na základe dlhodobého pozorovania osvedčilo, že ja som sa rozhodla pre svoj život správne,“ skonštatovala manželka rappera Separa a matka dvoch detí.

Tina sa v otvorenom prejave tiež vyjadrila, že ďalším dôvodom jej konečného úsudku bolo tiež to, že jej telo absolútne nezvládalo liečbu a nasadené lieky jej vôbec nerobili dobre. „Nie je to o tom ignorovať chorobu. Ten chemický „koktejlik“ som si vyskúšala a mne osobne to spôsobovalo stav, že som si 3 dni opakovala, že takto musí byť ľuďom na heroíne. Na štvrtý deň som vedela, že to moje telo naozaj neprijíma,“ uzavrela speváčka.