Nakrúcanie Nikto nie je dokonalý OHROZENÉ: Nový moderátor skončil v rukách lekárov!

Šokujúci odchod Juniora a Marcela z Nikto nie je dokonalý: Neuveríte, kto ich nahradí!

Natáčanie ďalších častí Nikto nie je dokonalý s novými moderátormi poznačil hneď v úvode nepríjemný problém. Tvorcovia museli dlhšie čakať na jedného z nováčikov. Dôvod? Martina Dejdara odstavili zdravotné problémy a aby v práci mohol pokračovať, musel okamžite vyhľadať lekársku pomoc.

Zachrípnutý Čech totiž pomaly prichádzal o hlas. A keďže takto by šou zrejme neodmoderoval, rozhodol sa pomôcť si kalciovou injekciou. „Bolo to náročné, musel som sa nechať doplniť. Problém bol vo vzduchu, okolo nás všade lieta problém. Skúšam na hrade na Shakespearovských slávnostiach. Nadýchal som sa tam červených treniek,“ zavtipkoval si Dejdar. Moderátor narážal na konanie prezidenta Miloša Zemana, ktorý priamo pred novinármi na Pražskom hrade spálil červené trenírky.

Kalciová injekcia však zjavne zabrala. Už onedlho bolo totiž počuť výsledky a na druhý deň bol Dejdar už takmer úplne v poriadku. „Je to oveľa lepšie, vyzeralo to blbo. Vďaka rýchlemu zásahu v bratislavskej poliklinike sa to zlepšilo. Zajtra už budem úplne v pohode,“ dodal na záver nový moderátor šou Nikto nie je dokonalý.

V týchto dňoch sa začali natáčať ďalšie časti obľúbenej šou Nikto nie je dokonalý s novými moderátormi - Mariánom Čekovským a Martinom Dejdarom. Zdroj: TV JOJ