Televízia Joj vynovila obľúbený program: Obrovská vlna kritiky... TOTO bol krok vedľa!

Výmena tvárí, ktoré sprevádzali divákov počas vysielania, však nie je jediná zmena. Nielen v moderátorskom tandeme má zastúpenie Česká republika, ale taktiež aj medzi respondentmi a hosťami. Ďalšia novota sa týka tipovania, koľko ľudí odpovie správne. Tentoraz si hostia pozrú anketu z jednej krajiny a následne tipujú, koľko ľudí bude vedieť na rovnakú otázku odpovedať práve z druhej krajiny.

Hoci prešla obľúbená relácia „renováciou“, na divákov to veľký dojem neurobilo. Ba práve naopak. Kritizovali hlava-nehlava a nielen moderátorov, ale aj hostí. „To čo ste vymysleli? Hrozné a to nechcem byť vulgárna. Zdena sa tvári, akoby nad ňu nebolo a Osmany pre istotu nerozumie,“ vyjadrila svoj postoj diváčka.

Sprievodcovia programom sa však stali hlavným terčom kritiky verejnosti. Tá už bola zvyknutá na dvojicu Junior a Marcel, ktorí boli skvele zohratí aj vďaka spolupráci v rádiu. Ich spoločný humor sa stretol s pozitívnymi ohlasmi. Proti tomu teraz musia zabrať bláznivý východniar a hlas Barta Simpsona.

Ľudia im však na to zatiaľ veľa priestoru nedali a v komentároch na facebooku si do moderátorov aj do samotného nápadu televízie renovovať reláciu s chuťou rypli. „O ničom. Prepla som, chcem naspäť Marcela a Juniora, sú najlepší!!! Toto sa nedalo pozerať, nemalo to šťavu,“ smúti za predchádzajúcimi moderátormi diváčka.

„Pri všetkej úcte, tento vynovený formát akosi nevyšiel. Vôbec som sa nebavila a navyše ma rušil ten klavír a tie hudobné vstupy. Najprv ste to skúšali v Inkognite a teraz zase tu. Urobte Čekymu vlastnú hudobnú reláciu a tie zabehnuté nemeňte,“ pridala sa ku kritike ďalšia diskutujúca, pričom jej aj ďalší dali za pravdu: „Presne tak, Čekovský pchá svoju hudbu všade, aj Inkognito som prestala pozerať.“

Došlo aj na nepríjemnejšie slová zo strany mužského osadenstva: „Zábavný program, ktorý bol výborný s Juniorom a Marcelom, sa včera po*ral! Včera to bol trapas.“ Reláciu skritizovali aj ďalší: „Otrasné. Dejdar a Čeky ako moderátori, to bola katastrofa.“ Jeden z diskutujúcich vyjadril aj svoje želanie do budúcna: „Dúfam, že táto hovadina nebude nadlho.“

Napriek množstvu negatívnych ohlasov sa našlo aj pár pozitívnych. „Super to bolo, bavila som sa,“ podotkla diváčka. „Konečne zmena. Mne sa páčilo. Nič v zlom, ale už mi lezie na nervy, že Kandráč a Junior a Marcel pomaličky aj u mňa z wc-ka vyskočia,“ vyjadrila radosť zo zmeny moderátorskej dvojice iná žena. Je jasné, že prvá časť čohokoľvek je náročná, a to najmä, kým sa dvojica zohrá. Nechajme sa prekvapiť, či si relácia u divákov reputáciu napraví.

