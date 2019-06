Martin Dejdar ukázal dospelého syna (20): Aha, veď je to celý otec!

Martin Dejdar má dve deti - 20-ročného syna Mateja a 13-ročnú dcéru Sáru.

Zdroj: TV MARKÍZA

PRAHA - Martin Dejdar (54) je známym českým hercom, no pred rokom sa slovenským divákom predstavil aj v úlohe moderátora - na obrazovkách televízie Joj moderoval spolu s Mariánom Čekovským (42) reláciu Nikto nie je dokonalý. V súkromí je však najmä starostlivým otcom dcéry Sáry (13) a syna Mateja (20). Toho v uplynulých dňoch priviedol do spoločnosti. Pozrite, je to celý otec!