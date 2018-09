Nesmrteľná Studenková: Kvalitné plastiky alebo... TAKTO bude vyzerať v roku 2080?!

BRATISLAVA - V utorok večer televízia Joj odvysielala na svojich obrazovkách premiérovú časť novej série obľúbenej zábavnej šou Nikto nie je dokonalý. Prvými hosťami boli český módny návrhár Osmany Laffita (53) a slovenská herečka Zdena Studenková (64). No a práve ona dostala od moderátorov veľmi zaujímavý darček... Takto bude vyzerať v roku 2080?!

Včera večer si diváci televízie Joj mali možnosť pozrieť premiérovú časť novej série šou Nikto nie je dokonalý. Tú uvádzala už nová moderátorská dvojica – český herec Martin Dejdar a slovenský hudobník Marián Čekovský. Prvými hosťami vo vynovenom projekte boli český módny návrhár s kubánskymi koreňmi Osmany Laffita a slovenská herečka Zdena Studenková.

Ako už býva zvykom, na konci relácie hostia dostávajú od moderátorov darčeky. No a plavovláska dostala vskutku zaujímavý dar – plagát k filmu z budúcnosti. Má ísť o film Rómeo a Júlia a vysielať by sa mal v roku 2080. Teda až o 62 rokov. Zaujímavosťou je, že známa Slovenka aj so svojím hereckým kolegom Marošom Kramárom vyzerajú na plagáte azda ešte lepšie ako dnes.

V tejto súvislosti preto plavovláske nedalo nepoznamenať: „Ja dúfam, že k nám dovtedy dorazí technológia hibernácie, že sa dáme s Marošom uspať, zamraziť a zobudíme sa v roku 2080 a dáme to naplno!“ zavtipkovala si na svoj účet Studenková.

Zdena Studenková a Maroš Kramár na plagáte k filmu, ktorý by sa na svetlo sveta mal dostať v roku 2080. Ide samozrejme len o vtipný darček. Zdroj: TV JOJ

