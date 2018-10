Speváčka Kristína rok po svadbe otvorene: O manželskej kríze aj tehotenstve!

- Tento článok vás pred rokom zaujal najviac - BRATISLAVA – Prekvapila! Speváčka Kristína Peláková (30) a jej dlhoročný priateľ a manažér Marián Kavulič (38) sa v októbri 2016 po 11 rokoch vzťahu zosobášili. My sme ju stretli pred pár dňami na krste jej nového albumu Mať srdce, kde sme zisťovali, či sa manželstvom niečo u nej zmenilo, či v ich dlhodobom vzťahu zažili aj krízy, ako aj to, či čaká bábätko.

Speváčka Kristína Peláková patrí rozhodne medzi najatraktívnejšie ženy nášho šoubiznisu. Pred 12 rokmi sa zamilovala do svojho manažéra Mariána Kavuliča a odvtedy tvoria pár. Pred rokom si po dlhoročnom vzťahu povedali konečne svoje Áno v Košiciach v kostole Krista Kráľa. Pred pár dňami pokrstila svoje nové „dieťa“, album Mať srdce, čo bolo takmer presne rok po svadbe, a tak nás zaujímalo či sa u nich manželstvom niečo zmenilo.

„Mne sa život nejako nezmenil, skôr to bolo také krásne stretnutie s rodinou a taká oslava toho pekného dlhého vzťahu, ktorý máme s manželom. To je taký status, taký pekný, by som povedala, príjemný. A nič sa vôbec nezmenilo. Ľúbime sa rovnako, všetko ide fajn,“ povedala nám Kristína, ktorá vo videu prezradila aj to, či mali vo vzťahu aj nejakú vážnu krízu i to, či je tehotná.