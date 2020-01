VOĽBY 2020 Harabinovci financujú s dierou v zákone: Smer sa vrhol do kampane na internete ako lev

S analýzou prišla neziskovka Transparency International Slovensko. Strana Vlasť, ktorú do volieb povedie Štefan Harabin, má totiž podľa nich najfanatickejších, alebo najlepšie skrytých darcov - teda tých, ktorí finančne podporili hnutie Vlasť. "Žiadna iná kandidujúca strana s takou nízkou šancou návratnosti peňazí nedostala také veľké pôžičky ako strana Štefana Harabina. Podobne ako to bolo v prezidentských voľbách, doteraz deklarované zdroje financovania jeho strany ostávajú pre nás málo dôveryhodné," píše stránka neziskovej organizácie.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Preferencie pod hranicou a státisícové pôžičky

Strana na webstránkach uvádza, že cez pôžičky už dostala viac ako 395-tisíc eur. Vratné sú do konca budúceho roka s úrokom 1 až 2,5 percenta. V prieskume AKO by stranu volilo 1,7%, podľa Focusu z decembra 2,1%. Najoptimistickejší pohľad mal posledný Polis, ktorý strane dáva viac, ako 3 percentá. Nie je to však Harabin, ktorý by vo veľkom financoval Vlasť.

"Vlasti poskytli gro jej peňazí na kampaň traja doteraz verejne neznámi ľudia. Stotisícovú pôžičku jej dali Mikuláš Koščo z Michaloviec, Ivan Černega z Medzilaboriec a najnovšie aj žilinská advokátka Iveta Gálošová Bušová. Černega a Gálošová Bušová kandidujú za Vlasť na šiestom, respektíve dvanástom mieste," píše Transparency. Medzi investujúcimi však naďalej panuje optimistická nálada a veria v dobrý výsledok. „Nejde o rizikovú investíciu. Preferencie našej strany pôjdu hore,“ nechala sa počuť Gálošová Bušová.

Pomoc od českej schránkovej firmy

Strane poskytla jednu z väčších finančných injekcií aj firma DisMed. Ide o českú schránkovú spoločnosť s ručeným obmedzením. Tá istá firma už vlani v decembri Vlasti poskytla dvakrát po 20-tisíc eur. Dary s cudziny sú nelegálne a upozornila na to až Transparency. Tieto dary boli vrátené. Strana to vyriešila dierou v zákone, ktorá hovorí o tom, že pôžičky na rozdiel od darov totiž zo zahraničia zakázanými nie sú. "Ak sa Vlasť do parlamentu nedostane, respektívne nedosiahne jej volebná podpora ani tie tri percentá, z pôžičky sa ľahko môže stať nedobytná pohľadávka," vysvetľuje neziskovka.

Videá Smeru už pozná hádam každý s prístupom na internet

Už hádam niet voliča, ktorý by v dnešnej dobe nepoznal videá, ktoré kampaňovo aktívne šíri vládny Smer práve od začiatku roka 2020. Ide o známu parodujúcu pesničku, Roberta Fica v škôlke či videá s animovaným Richardom Sulíkom alebo Andrejom Kiskom. Smer pritom do konca roka 2019 nevenoval tejto stránke kampane veľkú pozornosť. To sa zmenilo s príchodom januára.

Zdroj: Transparency International Slovensko

Zdroj: Transparency International Slovensko

Nárast, ktorý začal s príchodom novej dekády

"Ide o masívnu akceleráciu. Ešte v novembri v online prostredí dominovala koalícia PS/Spolu. Smer len za niekoľko posledných dní minul na internetovú reklamu toľko, ako za mesiac a pol predtým dokopy. S veľkým odstupom za Smerom v online výdavkoch posledného týždňa nasledujú PS/Spolu, Vlasť a Dobrá voľba," tvrdí Transparency.

Známe je video Roberta Fica zo škôlky, ktorého námet prebral od Benjamina Netanjahua