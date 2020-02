VOĽBY 2020 Voliči môžu osobne požiadať o hlasovací preukaz do piatka

Hlasovací preukaz pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Zdroj: TASR – František Iván

BRATISLAVA - Ešte do konca pracovného týždňa môžu voliči požiadať o hlasovací preukaz. S ním môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku v prípade, ak budú počas sobotných (29. 2.) parlamentných volieb mimo trvalého bydliska. O preukaz je možné požiadať už len osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to do 28. februára.