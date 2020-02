VOĽBY 2020 Voliť môže takmer 64-tisíc Banskobystričanov, poštou chcú i z Malajzie a Mexika

V zoznamoch je zapísaných 63.849 voličov s trvalým pobytom na území mesta a pripravených je 66.000 kusov hlasovacích lístkov. V pondelok o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

"Tí, ktorí sa v deň volieb budú zdržiavať mimo mesta, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Mesto ich k 20. februáru vydalo 2208. Požiadať o jeho vydanie je možné do 28. februára do 15.00 h na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu Mestského úradu v Banskej Bystrici," upozornila na to Marhefková. Voliči, ktorí majú trvalý pobyt v meste pod Urpínom a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia SR, mohli požiadať o voľbu poštou. Urobilo tak celkom 1294 voličov.

"Žiadosti nám adresovali zo 49 štátov sveta. Najviac ich bolo doručených z Českej republiky (556), Veľkej Británie (189), Švajčiarska (60), Rakúska (38), Dánska (29), Nemecka (35), Francúzska (28). Zo vzdialenejších krajín vedú USA (46), Austrália (17), Kanada (17), Nový Zéland (2). O voľbu poštou prejavili záujem traja ľudia z Malajzie, Indie a Mexika," dodala Marhefková.

Parlamentné voľby sa konajú 29. februára. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

Počet žiadostí o voľbu zo zahraničia sa v Poprade zdvojnásobil

Záujem Popradčanov voliť zo zahraničia je veľký, oproti predchádzajúcim parlamentným voľbám sa počet žiadostí zdvojnásobil. Radnica na internetovej stránke informovala, že počet žiadostí prostredníctvom emailu dosiahol takmer tisícku. Vo voľbách do Národnej rady SR môžu voliť len slovenskí občania. Tí, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska a chcú voliť poštou zo zahraničia, museli požiadať priamo svoje mesto alebo obec o zaslanie hlasovacích lístkov a obálok.

"Najviac žiadostí, približne tretina, prišlo z Českej republiky, z Veľkej Británie sme dostali 151 žiadostí, z Nemecka 132, z Rakúska chce voliť 77 Popradčanov, zo Švajčiarska 55 a napríklad z USA 41 občanov s trvalým pobytom v našom meste," uvádza samospráva. Zaznamenali však aj žiadosti zo vzdialenejších krajín, ako sú Austrália, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Japonsko, Čína, Kambodža, Chile, Peru, Keňa či Rwanda.

Popradčania v zahraničí sa zaujímali aj o to, či bola ich požiadavka poštou na úrad doručená a v akom termíne. Žiadosť o voľbu zo zahraničia musela byť doručená buď na adresu mestského úradu alebo na emailovú adresu, ktorú mesto zverejnilo na svojom webovom sídle, a to najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb.